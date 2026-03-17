HSBC varuje před přehnaným optimismem kolem léků na hubnutí 💊

HSBC zhoršila doporučení na reduce a snížila cílovou cenu na 850 USD
Podle banky jsou očekávání kolem trhu s léky na obezitu přehnaná
Hlavním tlakem mohou být cenové války a silnější konkurence od Novo Nordisk
Akcie Lilly letos ztrácejí přes 10 %, i když dlouhodobě zůstávají velmi silné
HSBC zhoršila doporučení na reduce a snížila cílovou cenu na 850 USD
Podle banky jsou očekávání kolem trhu s léky na obezitu přehnaná
Hlavním tlakem mohou být cenové války a silnější konkurence od Novo Nordisk
Akcie Lilly letos ztrácejí přes 10 %, i když dlouhodobě zůstávají velmi silné
Akcie společnosti Eli Lilly oslabily poté, co banka HSBC snížila doporučení na reduce. Zároveň upravila cílovou cenu na 850 USD, což je aktuálně nejnižší cíl mezi analytiky na Wall Street. Podle HSBC jsou očekávání investorů ohledně trhu s léky na obezitu příliš vysoká. Analytici upozorňují, že v tomto segmentu budou hrát stále větší roli především nižší ceny, nikoli jen vlastnosti samotných produktů. To může být problém zejména ve chvíli, kdy Novo Nordisk bojuje o udržení tržního podílu a konkurence mezi výrobci dále sílí.
HSBC nově odhaduje, že globální trh s léky na obezitu dosáhne do roku 2032 objemu mezi 80 až 120 miliardami USD. To je znatelně méně než tržní konsenzus, který počítá s hodnotou přes 150 miliard USD. Právě rozdíl mezi těmito odhady naznačuje, proč banka považuje ocenění Lilly za příliš ambiciózní.
Analytici přitom uznávají, že Lilly zatím své plány plní velmi dobře. Problémem je ale podle nich to, že akcie už v sobě započítávají téměř ideální scénář dalšího vývoje. Jinými slovy jsou podle HSBC „priced to perfection“, tedy oceněné tak, jako by se vše mělo vyvíjet bezchybně.
Velká pozornost se nyní upírá i na připravovaný perorální lék na hubnutí, který by mohl získat schválení v USA už brzy. Trh od něj očekává výrazný růst tržeb, ale HSBC považuje odhady kolem 1,5 miliardy USD v roce 2026 za příliš optimistické. Rizikem podle analytiků může být i horší dlouhodobá disciplína pacientů při užívání těchto léků.
Akcie Lilly v reakci ztrácely až 3,1 % a od začátku roku jsou níže o více než 10 %. Přesto zůstává titul jedním z nejvýraznějších vítězů posledních let, když jeho hodnota za poslední čtyři roky přibližně ztrojnásobila.
Graf LLY.US (D1)
Akcie Eli Lilly se na grafu propadly k úrovni 940,68 USD a výrazně se vzdálily od klouzavých průměrů. Cena se nyní nachází pod EMA 50 na 1 015,84 USD i pod SMA 100 na 1 015,82 USD, což potvrzuje zhoršené technické nastavení a převahu prodejců. RSI 38,4 ukazuje na slábnoucí momentum a přibližování k přeprodané oblasti, zatím však bez jasného signálu obratu. Aktuálně je důležité sledovat, zda si titul udrží support kolem 940 USD. Jeho prolomení by mohlo otevřít prostor k hlubší korekci směrem k oblasti 900 USD, zatímco pro zlepšení sentimentu by bylo potřeba návratu alespoň nad pásmo kolem 1 015 USD.
Zdroj: xStation5
