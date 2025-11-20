BNP Paribas zvyšuje kapitálový cíl na 13 %, aby uklidnila investory a dorovnala konkurenci

-
BNP Paribas zvýšila cílový CET1 kapitál na 13 % do roku 2027, aby se přiblížila konkurenci a posílila důvěru investorů.
Společnost zahájí zpětný odkup akcií za 1,15 miliardy EUR ještě do konce listopadu.
Potvrzen je cíl ROTE na 13 % do roku 2028, navzdory předchozím ziskovým výkyvům.
Akcie BNP prudce posílily, přesto stále výrazně zaostávají za evropským bankovním sektorem.



Francouzská banka BNP Paribas, největší věřitel v eurozóně podle aktiv, oznámila navýšení svého kapitálového cíle CET1 na 13 % do roku 2027, oproti dřívější hodnotě 12,5 %. Tento krok přichází pouhé dva měsíce po předchozím cíli a reflektuje posílení ziskovosti, pomalý růst rizikově vážených aktiv (cca 2 % ročně) a urychlený prodej nepodstatných aktiv.
Akcie BNP reagovaly na zprávu růstem o přibližně 5 %, což představovalo jejich největší denní zisk od března 2022. Přesto banka stále zaostává za evropskými konkurenty – její akcie letos vzrostly o 19 %, zatímco index evropských bank STOXX Europe 600 Banks přidal 62 % a akcie konkurenční Société Générale se více než zdvojnásobily.
Podle analytiků z Jefferies jde o „významný bod zlomu ve vnímání banky investory“, zatímco Citi označila krok jako jasný signál ukončení diskusí o kapitálové síle banky. Zvýšením cíle se BNP přibližuje konkurenci – Deutsche Bank cílí na 13,5–14 % do roku 2028 a Société Générale na 13 % do roku 2026.
BNP také oznámila, že jí Evropská centrální banka schválila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1,15 miliardy EUR, který by měl být spuštěn ještě před koncem listopadu. Banka navíc potvrdila cíl návratnosti vlastního kapitálu (ROTE) na úrovni 13 % do roku 2028.
Rozhodnutí přichází po náročnějším říjnu, kdy banka čelila obavám z expozice vůči americkým regionálním bankám, problémům spojeným s bankroty v automobilovém sektoru a žalobě související se Súdánem. Třetí čtvrtletí navíc přineslo zklamání na úrovni zisku, a to kvůli nárůstu špatných úvěrů.
Podle analytiků z RBC BNP reaguje na kritiku komplexně: zvyšuje kapitálový cíl, přehodnocuje plány distribuce kapitálu směrem k akcionářům, zpřesňuje nákladové cíle a zároveň přináší signál důvěry spuštěním zpětného odkupu ještě před koncem fiskálního roku 2025.
Graf BNP.FR (D1)
Akcie banky BNP Paribas se aktuálně obchodují na úrovni 70,68 EUR, přičemž se v posledních dnech pokoušely o odraz ze dna, ale narazily na rezistenci v oblasti EMA 50 (71,39 EUR). Cena je stále výrazně pod SMA 100 (75,66 EUR), což potvrzuje přetrvávající medvědí technické nastavení. RSI se aktuálně nachází na neutrální hodnotě 50,5, což ukazuje na vyrovnaný tržní sentiment bez známek překoupenosti nebo přeprodanosti.
Z technického hlediska bude důležité, zda se podaří prorazit nad EMA 50 a dostat se zpět nad úroveň 72 EUR, která by mohla otevřít cestu k další rezistenci u SMA 100 kolem 75,50 EUR. Naopak selhání v této oblasti může znamenat návrat k supportům pod 68 EUR.
Zdroj: xStation5
