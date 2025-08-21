Boeing jedná o rekordním prodeji až 500 letadel do Číny – historická šance na průlom

Americký výrobce letadel Boeing Co. je blízko uzavření zásadní dohody s Čínou o prodeji až 500 dopravních letadel, což by znamenalo konec více než sedmiletého obchodního sucha s touto klíčovou tržní oblastí. Jednání, která trvají již několik let, by mohla vyústit ve smlouvu podobného rozsahu, jakou Peking nedávno domluvil s evropským konkurentem Airbus SE.
Podle informací agentury Bloomberg probíhají diskuse o konkrétní skladbě objednávky – typy letadel, počet kusů i dodací lhůty. Středobodem potenciální objednávky mají být stroje řady 737 Max, které tvoří páteř Boeingovy nabídky v segmentu úzkotrupých letadel.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Dohoda však stále závisí na širších obchodních vztazích mezi USA a Čínou, které zůstávají napjaté. Navzdory několika kolům jednání nebyla uzavřena komplexní obchodní dohoda a některá cla stále zůstávají v platnosti. Přesto se podle zasvěcených osob nyní formuje scénář, v němž by letecký kontrakt mohl sehrát klíčovou roli při politickém sbližování obou velmocí.
Pro Boeing by šlo o největší prodej do Číny od roku 2017, kdy firma oznámila objednávky a závazky na 300 letadel během státní návštěvy prezidenta Trumpa v Pekingu. Od té doby však Boeing ztratil dominantní postavení na čínském trhu, zejména po uzemnění modelu 737 Max v roce 2019. Od té doby firma získala jen 30 nových objednávek od čínských zákazníků.
Akcie Boeingu na zprávy reagovaly růstem o 3,7 % v předobchodní fázi, přičemž od začátku roku si připsaly již 27 %. Optimismus posiluje i nový CEO Kelly Ortberg, který věří, že dosavadní diplomatické úsilí přinese ovoce.
Z čínského pohledu je potenciální nákup motivován také snahou zajistit si dodávky letadel v době, kdy jsou výrobní kapacity Boeingu i Airbusu vyprodané až do 30. let. Podle odhadů samotného Boeingu se čínská letecká flotila během dvou dekád více než zdvojnásobí na 9 755 letadel, což je objem, který domácí výrobce Comac nedokáže pokrýt.
K finálnímu oznámení obří objednávky by mohlo dojít již na podzim – jednou z příležitostí je plánovaný summit APEC v Jižní Koreji, který by mohl nabídnout prostor pro setkání prezidenta Trumpa a čínského vůdce Si Ťin-pchinga.
Pokud bude dohoda uzavřena, půjde nejen o obchodní triumf Boeingu, ale i o významný diplomatický signál a důkaz zlepšující se obchodní spolupráce mezi dvěma největšími ekonomikami světa.
Graf BA.US (D1)
Akcie společnosti Boeing (BA.US) se aktuálně obchodují na úrovni 225,44 USD, přičemž po mírné korekci testují klíčovou podporu v podobě klouzavého průměru EMA 50 (220,40 USD). Tato technická hladina v posledních měsících sloužila jako silná opora růstového trendu. SMA 100 se nachází níže na 202,03 USD, což naznačuje stále pevné dlouhodobé býčí nastavení trhu. RSI osciluje kolem hodnoty 52, tedy v neutrálním pásmu bez známek přeprodanosti či překoupenosti. MACD zůstává nad signální linií, i když histogram ukazuje na zpomalení růstového momenta.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.