Boeing nabízí ústupky, aby získal souhlas EU s akvizicí Spirit AeroSystems

Americký výrobce letadel Boeing předložil Evropské komisi návrh ústupků ve snaze získat schválení pro plánovanou akvizici společnosti Spirit AeroSystems v hodnotě 4,7 miliardy dolarů.
Přehled dohody a regulační překážky
Boeing oznámil záměr akvizice v červenci loňského roku. Podle dohody převezme Airbus evropské aktivity Spiritu, které jsou dlouhodobě ztrátové.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Evropská komise, která dohlíží na hospodářskou soutěž v EU, prodloužila termín pro vydání rozhodnutí na 14. října 2025. Mezitím Komise zhodnotí, zda navržené ústupky postačují, nebo zda bude nutné zahájit hloubkové čtyřměsíční šetření.
Naopak britské úřady transakci již schválily bez podmínek.
Hlavní obavy EU
Evropská komise se obává několika možných dopadů:
-
Riziko snížení konkurence v oblasti leteckých struktur, zejména kvůli konsolidaci evropských aktivit Spiritu.
-
Otázka, zda navržené ústupky Boeingu dostatečně ochrání přístup třetích stran ke schopnostem, dodavatelským řetězcům a technologiím v Evropě.
-
Finanční nestabilita evropské části Spiritu, a zda její převzetí Airbusem skutečně vyřeší ztrátovost.
Dopady na Boeing, Spirit a trh
Pokud Komise ústupky přijme, může akvizice pokračovat bez většího zdržení. V opačném případě může dojít k zahájení hloubkového šetření, které by mohlo transakci zdržet, upravit nebo dokonce ohrozit.
Pro Boeing je souhlas EU klíčový z hlediska přístupu na evropský dodavatelský trh i z pohledu reputace. Spirit potřebuje jasnost ohledně své budoucnosti, zejména v Evropě. Airbus zároveň převezme ztrátové evropské provozy, což může představovat jak riziko, tak příležitost.
Co sledovat dál
-
Reakce zainteresovaných subjektů na návrh ústupků.
-
Rozhodnutí Komise, zda navržená opatření postačují.
-
Možné zahájení formálního vyšetřování.
-
Vývoj časového harmonogramu – rozhodnutí by mělo padnout do 14. října 2025, další zdržení by mohlo přenést rozhodování do roku 2026.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.