Boeing po výsledcích: 777X opět odložen

- Boeing zklamal znovu, ale ne tak silně jako dříve
- 777X odložen už pošesté
- Výrobní závody stíhaček stále ve stávce
- Ve finančních výsledcích firmy patrné mírné zotavení
Boeing je jedním z největších světových podniků v oblasti letectví a obrany. Společnost navrhuje a vyrábí civilní i vojenská letadla a poskytuje provozní služby a technickou podporu zákazníkům po celém světě.
Nejnovější výsledky zklamaly investory, ale bez známek zhroucení důvěry. Zlepšení výsledků je horší, než se očekávalo, ale neukazuje na ztrátu provozních schopností. Tempo zůstává nerovnoměrné, nicméně výrobní základy a objem objednávek poskytují důvod k opatrnému a mírnému optimismu.
Největší a zároveň negativní pozornost přitáhla ztráta ve výši 4,9 miliardy USD související s dalším odkladem programu letounu 777X.
Jde už o šestý posun harmonogramu a celkové náklady projektu přesáhly 11 miliard USD. Generální ředitel společnosti zdůraznil, že je stále potřeba odvést mnoho práce s regulačními úřady, než návrh získá plné schválení pro letový provoz a vstoupí do sériové výroby. Jde o negativní zprávu, ale zároveň je vidět, že firma se poučila z řady vysoce medializovaných selhání, jimiž její stroje v posledních letech prošly.
Další ranou pro už tak nízkou důvěru investorů je pokračující stávka ve výrobních závodech stíhacích letounů v Missouri a Illinois.
Tyto závody zajišťují mimo jiné výrobu a údržbu platforem F-15 a F/A-18. To je obzvlášť znepokojivé vzhledem k tomu, že obranná divize tvoří přibližně jednu třetinu celkových tržeb společnosti a její strategická role pro americké ministerstvo obrany je hlavním důvodem, proč firma navzdory letům chybných rozhodnutí a závažných kontroverzí stále na trhu přežívá.
Ne všechny zprávy jsou však negativní.
- Společnost stabilizovala výrobu modelové řady 737 a směřuje k dosažení cíle 47–52 vyrobených strojů měsíčně.
- Objem objednávek rovněž zřetelně roste – aktuálně čítá 5 900 letadel, z toho 821 přibylo jen letos.
- Zlepšila se také ziskovost – segment komerčních letadel zvýšil meziročně marže o 49 %.
- Obranná divize zvýšila tržby o 25 % a dosáhla zisku 114 milionů USD.
Společnost nadále čelí inženýrským, finančním, právním, personálním i strategickým problémům. Navzdory tomu ale trend vývoje výsledků, které jsou stále slabé, naznačuje pomalé zlepšování celkové kondice firmy.
BA.US (D1)
Zdroj: xStation5
