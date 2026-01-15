Boston Scientific rozšiřuje své portfolio o Penumbru za 14,5 miliardy dolarů

-
Boston Scientific kupuje Penumbru za 14,5 miliardy USD, tedy 374 USD za akcii.
Cílem akvizice je posílení pozice v oblasti minimálně invazivní léčby krevních sraženin.
Penumbra přináší portfolio produktů zaměřených na léčbu mrtvice, plicní embolie a dalších cévních onemocnění.
Transakce má být dokončena v roce 2026 a přispět k růstu tržeb i ziskovosti Boston Scientific.
Společnost Boston Scientific oznámila akvizici firmy Penumbra, která se specializuje na lékařské technologie v oblasti kardiovaskulárních onemocnění. Hodnota transakce dosahuje přibližně 14,5 miliardy USD, což představuje 19,3% prémii oproti poslední závěrečné ceně akcií Penumbry. Akcie Penumbry v reakci na oznámení vzrostly v předobchodní fázi o více než 10 %.
Tato akvizice umožní Boston Scientific posílit svou přítomnost v segmentu minimálně invazivních zákroků, konkrétně v oblasti odstraňování krevních sraženin. Penumbra totiž disponuje širokým portfoliem pokročilých technologií určených k léčbě stavů, jako jsou plicní embolie, mrtvice, hluboká žilní trombóza, akutní ischemie končetin, infarkty či aneuryzmata.
Boston Scientific v posledních měsících těží ze silné poptávky po srdečních implantátech a na základě pozitivního vývoje již zvýšil svůj výhled ziskovosti pro letošní rok. Připojením produktů Penumbry očekává další růst tržeb a zlepšení marží v následujících letech. Transakce by měla být dokončena v roce 2026, po schválení regulačními orgány.
Tento krok je součástí širšího trendu mezi medtech firmami, které aktivně investují do rozšiřování portfolia v oblasti kardiovaskulární péče, jež se díky stárnoucí populaci a moderním léčebným metodám stává klíčovým růstovým segmentem.
Graf PEN.US (D1)
Zdroj: xStation5
Graf BSX.US (D1)
Zdroj: xStation5
