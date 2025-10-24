Boyd Gaming hlásí smíšené výsledky za 3. čtvrtletí, Las Vegas zůstává pod tlakem poklesu turismu

-
Boyd Gaming ve 3. čtvrtletí vykázal tržby ve výši ~1 miliardy USD (+4,5 %), což překonalo odhady trhu.
-
Regionální kasina rostla, ale Las Vegas segment oslabil kvůli nižší turistické návštěvnosti.
-
Online hraní vzrostlo o 17 % a zisk posílil jednorázový prodej podílu ve FanDuel.
-
Budoucí vývoj bude záviset na návratu turistů, růstu digitálního segmentu a zvládnutí provozních nákladů.
Společnost Boyd Gaming vykázala ve třetím čtvrtletí tržby ve výši přibližně 1 miliardy USD, což znamená meziroční nárůst o 4,5 % a výrazné překonání analytických odhadů, které činily 875 milionů USD. Zatímco regionální kasina společnosti v USA vykázala růst, podnikání v Las Vegas zaznamenalo pokles v důsledku oslabující turistické poptávky.
Hlavní finanční údaje
Růst tržeb byl tažen především výkonem kasin v oblasti Středozápadu a Jihu USA. Silného výsledku dosáhlo i online hraní, které meziročně vzrostlo o 17 %. K výraznému zvýšení čistého zisku přispěl jednorázový výnos z prodeje 5% podílu ve společnosti FanDuel, který byl prodán firmě Flutter Entertainment za přibližně 1,76 miliardy USD.
Upravený zisk na akcii činil 1,72 USD, čímž společnost překonala tržní očekávání (1,62 USD).
Regionální výkon a obchodní prostředí
-
Středozápad a Jih USA: Tržby v těchto regionech vzrostly o 3,1 %, zejména díky stabilní návštěvnosti ze strany místních zákazníků.
-
Las Vegas: Obě divize zaměřené na turisty i místní obyvatele zaznamenaly mírný pokles tržeb. Pokles byl nejvýraznější u tzv. destination kasin, kde se projevila slabší návštěvnost města, zejména nižší počet návštěvníků z Kanady a opatrnější výdaje turistů.
-
Online hraní: Digitální divize pokračuje v růstu a kompenzuje částečný pokles příjmů z kamenných provozoven.
Strategické souvislosti
Výsledky odhalují rozdílný vývoj jednotlivých částí podnikání: zatímco regionální kasina zůstávají silná díky domácí klientele, turisticky závislé provozovny v Las Vegas čelí výzvám. Důležitými faktory jsou slabší mezinárodní cestovní ruch, nižší počet konferencí a opatrnost spotřebitelů.
Příjmy z online her a výnos z prodeje FanDuelu dávají společnosti prostor k dalším investicím, ale dlouhodobá udržitelnost růstu bude záviset na obnovení turistické poptávky a efektivitě provozu.
Rizika a výhled
-
Obnovení turismu: Výkonnost v Las Vegas je úzce spjata s návratem turistického provozu. Pokud zůstane zájem nízký, destinace mohou zůstat pod tlakem.
-
Maržové riziko: Růst nákladů na personál a marketing může snížit provozní marže, i když tržby rostou.
-
Jednorázové výnosy: Zisk byl výrazně ovlivněn prodejem podílu ve FanDuel. Klíčové bude, zda i základní provozní výsledky zůstanou silné.
-
Regulace a konkurence: Online i fyzický hazard čelí konkurenci a změnám v legislativě, které mohou ovlivnit podnikání.
