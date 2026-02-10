BP přehodnocuje strategii: zisky odpovídají očekáváním, buyback se pozastavuje

-
Zisk za Q4 dosáhl 1,54 mld. USD, což odpovídá očekáváním.
-
Pozastavení buybacku kvůli odpisům v oblasti obnovitelných zdrojů.
-
Strategický návrat k ropě a plynu, nové investice plánovány do tradiční energetiky.
-
BP oznámila obrovské naleziště v Brazílii s potenciálem 8 miliard barelů.
-
-
-
-
Britská energetická společnost BP oznámila ve 4. čtvrtletí 2025 upravený zisk ve výši 1,54 miliardy USD, což je přibližně o 32 % více než ve stejném období předchozího roku a v souladu s očekáváním analytiků. Současně však firma pozastavila program zpětného odkupu akcií, přestože během posledního čtvrtletí odkoupila akcie v hodnotě 750 milionů USD.
Důvodem k tomuto rozhodnutí je odpis majetku ve výši přibližně 4 miliard USD, týkající se zejména investic do obnovitelných zdrojů, konkrétně solárního byznysu Lightsource bp, americké bioplynové společnosti Archaea a projektů větrné energie na moři. BP přiznává, že tyto investice nenaplnily očekávání, což vedlo k přehodnocení strategie.
Návrat k ropě a plynu
Společnost potvrdila, že přebytečný kapitál bude nově alokován především do ropných a plynových příležitostí, čímž potvrzuje strategický obrat k tradičním zdrojům energie, který zahájil již předchozí CEO Murray Auchincloss. Ten však v prosinci náhle odešel a vedení dočasně převzala Carol Howle. Novou výkonnou ředitelkou se v dubnu stane Meg O'Neill.
Z pohledu jednotlivých segmentů BP zaznamenala vyšší než očekávaný zisk v oblasti plynu a nízkouhlíkových řešení, zatímco segmenty těžby ropy a maloobchodu skončily dle očekávání. Společnost navíc poskytla nové informace o brazilském nalezišti Bumerangue, které je považováno za její největší objev za posledních 25 let – obsahuje odhadovaných 8 miliard barelů kapalin (rovnoměrně rozdělených mezi ropu a kondenzát).
Graf BP.UK (D1)
Akcie britské ropné společnosti BP se aktuálně obchodují za 4,58 GBP, přičemž nedávno došlo ke korekci po prudkém růstu, který vyvrcholil na úrovních kolem 4,74 GBP. Cena se však stále drží nad klouzavými průměry EMA 50 (4,48 GBP) i SMA 100 (4,42 GBP), což naznačuje stále pozitivní technické nastavení. RSI na hodnotě 53,8 ukazuje na neutrální zónu, bez známek překoupenosti či přeprodanosti, což dává prostoru pro další cenový vývoj oběma směry. MACD zůstává nad signální linií, ale histogram začíná slábnout, což může být varováním před možným krátkodobým ochlazením růstu. Pro zachování býčího scénáře bude důležité, aby cena zůstala nad hladinou podpory 4,42–4,48 GBP, tedy v oblasti klouzavých průměrů. Jejich proražení by mohlo otevřít prostor pro hlubší korekci. Naopak, návrat k rezistenci 4,74 GBP by signalizoval obnovení nákupního zájmu.
Zdroj: xStation5
