BP překvapilo ziskem, ale prodej Castrolu zatím bez novinek

BP ve 3Q překonalo očekávání se ziskem 2,21 miliardy USD, díky silným výsledkům rafinace.
Prodej značky Castrol – klíčový prvek restrukturalizace – zatím bez novinek.
Divize „Customers & Products“ dosáhla rekordního zisku 1,7 miliardy USD.
BP pokračuje v odkupu akcií a letos očekává prodeje aktiv za cca 5 miliard USD.
Britský ropný gigant BP překonal očekávání trhu, když ve 3. čtvrtletí vykázal upravený čistý zisk 2,21 miliardy USD, což je nad průměrným odhadem analytiků (2,02 mld. USD). I přestože výsledek meziročně klesl z loňských 2,27 miliardy USD, pomohly firmě silné výsledky ve všech divizích, především pak výrazné zlepšení v oblasti rafinace.
Zatímco nižší ceny ropy Brent, které meziročně klesly o přibližně 13 %, tlačily dolů ziskovost celého odvětví, BP těžilo z vyšších marží v rafineriích a dobré provozní dostupnosti – konkrétně 97 %, nejvíce za posledních 20 let. Divize „Customers & Products“ dosáhla zisku 1,7 miliardy USD, což je čtyřnásobek oproti stejnému období loni, kdy došlo k rozsáhlému výpadku v rafinerii Whiting v USA.
Naopak investory zklamala absence nových informací o prodeji divize Castrol, klíčové části plánu na prodej aktiv v hodnotě 20 miliard USD, který má pomoci snižovat zadlužení firmy. Přestože BP zahájilo prodejní proces již v květnu, CEO Murray Auchincloss uvedl, že „zájem je silný“ a firma poskytne aktualizaci „až bude připravena“.
BP nadále pokračuje v odklonu od ztrátových obnovitelných projektů z éry předchozího CEO a zaměřuje se zpět na ziskovost z tradičních ropných a plynárenských aktivit. Nový předseda představenstva Albert Manifold podporuje hlubší restrukturalizaci portfolia s důrazem na návratnost investic.
Společnost také udržela tempo zpětného odkupu akcií na 750 milionů USD a za letošní rok očekává dokončení nebo oznámení prodejů aktiv v hodnotě cca 5 miliard USD, částečně díky pondělnímu prodeji minoritních podílů v amerických plynovodech.
Provozní cash flow za čtvrtletí dosáhl 7,8 miliardy USD, což je více než loňských 6,8 miliardy. Čistý dluh zůstává stabilní na 26 miliardách USD, BP však cílí na jeho snížení na 14–18 miliard USD do konce roku 2027.
Graf BP.UK (D1)
Akcie společnosti BP pokračují v růstovém trendu a aktuálně se obchodují v blízkosti rezistence na úrovni 4,45 GBP, což představuje lokální maximum. Cena se pevně drží nad klouzavými průměry EMA 50 (4,26 GBP) a SMA 100 (4,14 GBP), což potvrzuje býčí technické nastavení. RSI (60,3) se nachází v neutrálně pozitivním pásmu, tedy bez známek překoupenosti, což ponechává prostor pro další růst. Také MACD zůstává v pozitivní zóně a histogram indikuje sílící momentum, i když zatím bez přehřátí trhu.
Po odrazu od říjnových minim kolem 3,70 GBP akcie postupně nabíraly na síle a potvrdily obrat trendu. Průraz nad úroveň 4,45 GBP by otevřel prostor pro růst k vyšším hladinám – například k úrovni 4,60–4,70 GBP, kde by se mohla nacházet další psychologická bariéra. Naopak v případě korekce by mohla sloužit jako první podpora EMA 50, která již několikrát v minulosti zafungovala jako technický odrazový bod. Klíčová podpora pak leží u SMA 100.
Zdroj: xStation
