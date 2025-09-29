BP schválila investici 5 miliard USD do těžby v Mexickém zálivu

Společnost BP oznámila, že investuje 5 miliard dolarů do nového ropného projektu Tiber‑Guadalupe v americké části Mexického zálivu. Jedná se o jasný signál, že firma znovu orientuje svou strategii zpět na tradiční ropu a plyn.
Projekt počítá s nasazením plovoucí těžební plošiny s kapacitou až 80 000 barelů ropy denně. Pole Tiber a Guadalupe by mohla celkově obsahovat přibližně 350 milionů barelů těžitelných zásob.
Spuštění produkce se očekává kolem roku 2030.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Strategická změna a dopady na BP
Tento krok odráží širší posun ve strategii BP – firma v posledních měsících omezila investice do obnovitelných zdrojů a zvýšila výdaje na fosilní paliva.
BP chce do roku 2030 zvýšit těžbu v Mexickém zálivu na minimálně 400 000 barelů ropného ekvivalentu denně, oproti loňským 341 000.
Tím, že BP využije návrh ze svého dřívějšího projektu Kaskida (85 % návrhu bude převzato), očekává úsporu asi 3 dolary na barel.
Společnost také zvažuje prodej menšinového podílu v projektech Tiber a Kaskida – jako způsob, jak snížit kapitálové zatížení a sdílet riziko s partnery.
Příležitosti a rizika
Projekt Tiber‑Guadalupe nabízí šanci zvýšit zásoby, posílit cash flow a upevnit pozici BP na americkém trhu s těžbou.
Zároveň ale nese rizika typická pro hlubokomořské projekty – zpoždění, překročení nákladů, regulatorní překážky nebo technologické komplikace mohou ziskovost výrazně ohrozit.
Úspěch projektu bude záviset na schopnosti BP efektivně řídit kapitál, udržet důvěru investorů a zároveň pokračovat v prezentaci své transformace směrem k udržitelnějším modelům.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.