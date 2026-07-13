Brazilská káva čelí hrozbě El Niño, rekordní úroda může rychle zmizet ☕

Brazilský trh s kávou vstupuje do složitého období. Původně se očekávala rekordní sklizeň, ale nepříznivé počasí spojené s jevem El Niño může podle Brazilské asociace kávového průmyslu snížit produkci až o 15–20 %. Takový pokles by byl pro trh citelný, protože státní agentura Conab pro letošní rok původně očekávala rekordní sklizeň 66,7 milionu šedesátikilogramových pytlů arabiky a canephory, kam patří například robusta a conilon.
Hlavním rizikem jsou nadměrná horka a nepravidelné srážky. Ty mohou narušit biologický cyklus kávovníků, především v období kvetení ve druhé polovině roku 2026. Pokud kvetení nebude rovnoměrné nebo bude neúspěšné, může to snížit nejen objem sklizně, ale také kvalitu zrn. Nepravidelné dozrávání komplikuje sklizeň a zvyšuje riziko, že část úrody nebude vhodná pro kvalitnější zpracování.
Přesto je situace odlišná než při předchozích epizodách El Niño. Brazilští pěstitelé jsou dnes lépe připraveni díky technologickému pokroku, efektivnějšímu pěstování a výraznějším investicím do zavlažování. Právě rozšíření zavlažovacích systémů pomáhá snižovat závislost farmářů na stále méně předvídatelných deštích.
Ani modernější technologie ale nedokážou odstranit všechna rizika. V minulém cyklu 2023/24 kombinace El Niño, vln veder a nepravidelných srážek snížila brazilskou sklizeň kávy z původně očekávaných 58,8 milionu pytlů na 54,2 milionu pytlů. Produkce arabiky tehdy navzdory příznivému dvouletému cyklu vzrostla pouze o 0,2 %, zatímco produktivita conilonu klesla o 5,9 %.
První dopady počasí jsou patrné už nyní. V jihovýchodní Brazílii se objevily neobvyklé srážky, které podle odhadů přesáhly 50 milimetrů v oblastech pěstování arabiky. Tyto deště zpozdily sklizeň a způsobily opad části kávových třešní na zem, což může negativně ovlivnit kvalitu zrn.
Složitá situace je také ve státě Espírito Santo, který je největším producentem canephory v Brazílii. Tamní pěstitelé se potýkají s delšími intervaly bez deště a kratšími, ale intenzivnějšími srážkami. Pokud by El Niño prodloužil suché a horké období až do ledna 2027, mohlo by to narušit fázi plnění zrn a dále zatížit budoucí sklizeň.
U canephory je největším rizikem právě vysoká teplota. Při teplotách nad 27 °C se metabolismus rostlin zpomaluje a při 35 °C se může prakticky zastavit. To znamená, že samotné horko může být pro úrodu škodlivější než nedostatek vody, zejména pokud trvá delší dobu.
Naopak sever Brazílie zatím hlásí příznivější podmínky. Ve státě Rondônia zůstávají teploty i srážky většinou v sezónním normálu a farmáři očekávají rekordní sklizeň kolem 3 milionů pytlů. To je více než odhad Conabu na úrovni 2,77 milionu pytlů. Robustové plantáže v tomto regionu jsou navíc téměř všechny zavlažované a některé využívají i systémy vodního chlazení.
Z pohledu trhu je důležité, že Brazílie je klíčovým hráčem ve světové produkci kávy. Pokud se očekávaný propad sklizně skutečně potvrdí, může to zvýšit tlak na ceny kávy, zejména pokud by se zároveň zhoršila kvalita arabiky. Investoři tak budou sledovat hlavně vývoj počasí během kvetení, dostupnost zavlažování a rozdíly mezi regiony pěstujícími arabiku a robustu.
Současný vývoj ukazuje, že klimatická rizika zůstávají pro kávový trh zásadním faktorem. Brazilští pěstitelé jsou sice odolnější než v minulosti, ale pokud se spojí vysoké teploty, nepravidelné deště a narušené kvetení, i rekordní sklizeň se může rychle změnit v mnohem napjatější nabídku.
Graf kávy (COFFEE, H1)
Zdroj: xStation5
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