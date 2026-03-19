BREAKING: BoE podle očekávání; úrokové sazby ve Velké Británii zůstávají beze změny 🚨

Po rozhodnutí přijatém na březnovém zasedání ponechala Bank of England úrokovou sazbu beze změny na 3,75 %. Peněžní trhy stále více naceňují scénář jestřábí politiky BoE. Do konce letošního roku už plně započítávají celkové zvýšení sazeb o 50 bazických bodů.
Výsledky hlasování Monetary Policy Committee (MPC):
Beze změny: 9 (dříve 5)
Snížení o 25 bazických bodů: 0 (dříve 4)
Snížení o 50 bazických bodů: 0 (dříve 0)
Zvýšení: 0 (dříve 0)
Komentář k rozhodnutí:
Konflikt na Blízkém východě způsobil výrazný růst globálních cen energií a komodit, což se projeví v cenách pohonných hmot a energií pro domácnosti a nepřímo také prostřednictvím nákladů, které nesou firmy. Dříve byl patrný trvalý klesající trend u domácích cen a mezd. V nejbližším období proto inflace CPI vzroste v důsledku tohoto nového ekonomického šoku.
Měnová politika nemůže ovlivnit globální ceny energií, jejím cílem je však zajistit, aby se ekonomika těmto změnám přizpůsobila způsobem, který umožní udržitelné dosažení 2% cíle. Monetary Policy Committee (MPC) upozorňuje na zvýšené riziko domácích inflačních tlaků vyplývajících z druhého kola dopadů při tvorbě mezd a cen, přičemž toto riziko roste s délkou období vyšších cen energií. MPC zároveň vyhodnocuje dopad zpomalení ekonomické aktivity na inflaci, které pravděpodobně vyplyne z vyšších nákladů na energie.
Výbor bude i nadále pečlivě sledovat situaci na Blízkém východě a její dopad na globální dodávky energií a ceny energií. Je připraven přijmout nezbytná opatření, aby inflace CPI zůstala na trajektorii směřující ke 2% cíli ve střednědobém horizontu.
Aktualizovaná část výhledu:
Průzkum ukazuje, že v roce 2026 dosáhne průměrný růst základních mezd hodnoty 3,6 % (dříve 3,4 %). Banka odhaduje, že CPI bude ve 2. čtvrtletí „kolem 3 %“ a ve 3. čtvrtletí „až 3,5 %“ kvůli globálnímu cenovému šoku na energetickém trhu (dříve 2,1 % ve 2. čtvrtletí).
Měnový pár GBP/USD v prvotní reakci na rozhodnutí a doprovodné komentáře roste. Zdroj: xStation
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Denní shrnutí: Tržní horská dráha! Trhy rostou, ropa klesá pod 100 dolarů
Co čeká Írán?
US Open: Wall Street na geopolitické horské dráze
Zemní plyn klesá 📉
