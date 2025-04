BREAKING: Putin nabídl zastavení ofenzivy na Ukrajině na současné frontové linii 🚩 Reakce trhu s ropou

Podle deníku Financial Times Vladimir Putin nabídl zastavení invaze na Ukrajině podél současné frontové linie jako součást snahy dosáhnout mírové dohody se Spojenými státy. Ceny ropy po zveřejnění této informace klesají. Pokud by ukrajinská strana takový scénář přijala, mohlo by to otevřít cestu ke zmírnění sankcí na ruskou ropu, což by potenciálně vedlo k navýšení globální nabídky.

