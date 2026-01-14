BREAKING: US100 klesá o 0,5 % před rozhodnutím Nejvyššího soudu USA a makrodaty🚨

Před klíčovými americkými makrodaty a rozhodnutím Nejvyššího soudu USA ohledně cel zůstává sentiment kolem amerických akciových indexů značně negativní. Navzdory včerejším povzbudivým údajům o CPI trhy tuto zprávu z velké části ignorovaly a akcie zakončily den poklesem. Futures na Nasdaq 100 (US100) klesají o více než 0,5 %, zatímco VIX roste o přibližně 3 %. Pokud se US100 rychle nevrátí nad 25 800, mohou mít býci problém udržet růstový moment v krátkodobém horizontu. Index byl v poslední době čtyřikrát odmítnut v oblasti 26 000 bodů a nyní se propadl pod dva klíčové klouzavé průměry – 50- a 200-periodový EMA. RSI klesá směrem k 35, ale zatím nedosáhl přeprodaného pásma.
Po zveřejnění tržeb akcie Wells Fargo klesají téměř o 1,5 %, zatímco Bank of America je mírně výše. Dosavadní výsledky bank zůstávají pro Wall Street zklamáním – JPMorgan včera oslabila o více než 4 %. Pozornost se nyní přesouvá na 14:30 (US PPI a maloobchodní tržby) a později odpoledne, kdy by kolem 16:00 mohl Nejvyšší soud USA zveřejnit rozhodnutí ohledně cel. Navíc by trhy mohly citlivě zareagovat na jakýkoli scénář zahrnující zásah USA v Íránu, což by zvýšilo geopolitické riziko a mohlo krátkodobě podpořit ceny ropy. Takový vývoj by mohl komplikovat rozhodování Fedu, čímž by se posílil argument pro setrvání sazeb na stávající úrovni po delší dobu. Na druhou stranu, návrat nad 28 000 bodů by mohl spustit další růstovou vlnu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění
Polední shrnutí: Kapitál proudí do evropských technologických akcií 💸🔎
Měď oslabuje po prudkém růstu, obchodníci zvažují dopad na reálnou poptávku
Ropa umazává část ztrát, geopolitické napětí kolem Íránu udržuje trh v nejistotě
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.