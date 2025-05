BREAKING: US100 oslabuje poté, co Trump naznačil, že „80% clo na Čínu se zdá být správné“ 📉

Futures na Nasdaq 100 (US100) oslabují spolu s dalšími indexy na Wall Street poté, co Donald Trump uvedl, že 80% clo na Čínu by bylo „správné“.

Přitom ještě včera New York Post naznačil, že příští týden by mohlo dojít ke snížení cel na Čínu až na 50 % z aktuálních 145 %, což trh vnímal jako signál k možnému uvolnění politiky. Nynější komentáře proto zklamaly očekávání, že cla budou výrazně nižší než 80 %.

Na indexu US100 pozorujeme zvýšený prodejní objem, což potvrzuje zhoršení sentimentu investorů.

Zdroj: xStation5

