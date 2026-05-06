BREAKING: US100 rozšiřuje zisky po reportu Axios 🚀

Reporty Axios o blížící se dohodě mezi USA a Íránem jasně rozhýbaly finanční trhy. US100 v reakci na vyhlídku geopolitické deeskalace na Blízkém východě zrychlil růst. Sentiment na širším trhu se okamžitě zlepšil, protože investoři tuto zprávu vnímají jako signál nižšího globálního rizika.
Podle dvou amerických představitelů a dvou dalších zdrojů obeznámených se situací se Bílý dům domnívá, že je blízko dosažení dohody s Íránem na jednostránkovém memorandu o porozumění. Jeho cílem je ukončit spor a vytvořit rámec pro podrobnější jednání o jaderném programu, uvedl Axios.
Co uvedl Axios?
Spojené státy a Írán jsou na pokraji historického průlomu. Poprvé od vypuknutí války jsou obě strany blízko podpisu předběžné dohody, která by mohla formálně ukončit konflikt. V zákulisí na diplomacii pracují Jared Kushner a Steve Witkoff, kteří vedou jednání přímo i prostřednictvím zprostředkovatelů. Očekává se, že Írán předloží své odpovědi ke klíčovým bodům během příštích 48 hodin.
Jednostránkové memorandum o 14 bodech počítá s íránským moratoriem na obohacování uranu v délce 12 až 20 let podle toho, jak jednání dopadnou. Výměnou za to by mělo dojít k postupnému rušení amerických sankcí a uvolnění miliard dolarů zmrazených íránských aktiv po celém světě.
Samostatnou a velmi citlivou otázkou je Hormuzský průliv, kterým prochází téměř pětina světových dodávek ropy. Obě strany se dohodly na jeho postupném otevření během 30denního období věcných jednání.
Nejzásadnějším bodem je však informace, že Írán by souhlasil s vývozem vysoce obohaceného uranu ze země, možná dokonce do Spojených států. To bylo pro Teherán ještě donedávna naprosto nepřijatelné.
Celý dokument je však zahalen velkou nejistotou. Většina ustanovení vstoupí v platnost až po podpisu finální smlouvy, íránské vedení je vnitřně rozdělené a ministr Rubio, přestože je opatrně optimistický, označil některé íránské představitele za „šílené“. To výstižně zachycuje atmosféru těchto jednání.
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
