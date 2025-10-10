Bristol Myers rozšiřuje své portfolio: Kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD

-
Bristol Myers kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD v hotovosti.
-
Získává tím přístup k experimentální terapii OTX-201 zaměřené na autoimunitní choroby.
-
Akvizice posiluje pozici firmy v oblasti CAR T-buněčných terapií.
-
Cílem je zefektivnit léčbu a zpřístupnit ji širšímu spektru pacientů.
-
Farmaceutická společnost Bristol Myers Squibb oznámila akvizici soukromé biotechnologické firmy Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy dolarů v hotovosti. Tento strategický krok má posílit postavení Bristol Myers v oblasti CAR T-buněčné terapie, která představuje jeden z nejrychleji rostoucích směrů moderní imunoterapie.
Orbital Therapeutics pracuje na vývoji kandidátní molekuly OTX-201, která je určena k léčbě autoimunitních onemocnění. Tato terapie využívá geneticky modifikované vlastní imunitní buňky pacienta, které jsou následně schopné lépe rozpoznat a ničit škodlivé buňky v organismu.
Předsedkyně divize buněčné terapie Bristol Myers, Lynelle B. Hoch, označila akvizici za „inovativní příležitost, jak učinit CAR T léčbu efektivnější a dostupnější pro více pacientů“.
Společnost Bristol Myers již v oblasti CAR T vlastní několik schválených terapií, především pro onkologické indikace. Nákup Orbital Therapeutics však naznačuje rozšíření zájmu i směrem k nelékařsky méně pokrytým oblastem, jako jsou autoimunitní poruchy, kde tato forma terapie teprve začíná ukazovat svůj potenciál.
Graf BMY.US (D1)
Akcie společnosti Bristol Myers Squibb se aktuálně obchodují kolem úrovně 44,64 USD a nadále se pohybují v sestupném trendu. Cena se aktuálně nachází pod oběma klouzavými průměry – jak EMA 50 (46,13 USD), tak i SMA 100 (46,91 USD) – což z technického pohledu značí, že medvědí trend zatím není prolomen. Předchozí růstový pokus byl rychle odmítnut a cena se opět stáhla pod tyto důležité rezistence. RSI se nachází na hodnotě 44,2, tedy v neutrálním pásmu, ale pod 50bodovou hranicí, což svědčí o mírně převažujícím prodejním tlaku.
Z krátkodobého hlediska bude klíčové sledovat, zda se akcie dokážou udržet nad úrovní 43,39 USD, která funguje jako nejbližší support. Naopak průraz nad EMA 50 a SMA 100 by mohl přinést obrat v sentimentu a otevřít prostor k otestování úrovní nad 48–50 USD.
Zdroj: xStation5
