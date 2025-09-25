Bristol Myers Squibb nabídne pilulku na psoriázu s více než 80% slevou po tlaku Bílého domu

Farmaceutická společnost Bristol Myers Squibb oznámila, že od ledna začne prodávat svůj lék Sotyktu pro pacienty s středně těžkou až těžkou formou lupénky přímo prostřednictvím online platformy BMS Patient Connect. Cena bude více než o 80 % nižší než současná katalogová, která činí přibližně 6 800 USD za měsíční balení.
Rozhodnutí přichází po výzvě prezidenta Donalda Trumpa, který farmaceutické firmy vyzval k okamžitému snížení cen léků v USA a k zavedení přímého prodeje pacientům. Šéf společnosti Christopher Boerner označil krok za součást širší strategie, kdy chce Bristol hrát „vedoucí roli“ v snižování přímých nákladů pacientů.
Trumpova administrativa hrozila, že využije „všechny dostupné nástroje“ proti firmám, které se k požadavkům nepřipojí. Ty zahrnují nejen snížení cen v USA, ale také srovnání cen nových léků s vyspělými zeměmi a rozšíření přímého prodeje. Zatímco většina farmaceutických společností návrh kritizuje a varuje před ohrožením investic do výzkumu, Bristol se rozhodl k odlišné strategii a již dříve spustil přímý prodej Eliquisu (společně s Pfizerem) se slevou okolo 40 %.
Bristol rovněž oznámil, že do amerického trhu investuje více než 40 miliard USD během příštích pěti let, a v Británii uvede nový lék na schizofrenii Cobenfy za stejnou cenu jako v USA – s odkazem na to, že „ostatní země musí platit férový podíl“.
Pro Sotyktu, která byla schválena v roce 2022 a má letos přinést zhruba 300 milionů USD tržeb, může přímý prodej znamenat významnou příležitost. Lék se totiž zatím nedokázal prosadit proti multibillionovým konkurenčním terapiím od AbbVie či Johnson & Johnson.
Graf BMY.US (D1)
Akcie společnosti Bristol Myers Squibb se obchodují na ceně 44,15 USD. Cena se nachází pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (46,78 USD) i SMA 100 (47,18 USD), což potvrzuje převahu medvědů na trhu. RSI se pohybuje na hodnotě 36,4, tedy blízko hranice přeprodanosti, což naznačuje, že prostor pro další pokles se zmenšuje a může přijít technické odražení.
Z technického hlediska představuje nejbližší podporu oblast kolem 43 USD, jejíž prolomení by mohlo otevřít cestu k testu psychologické hranice 40 USD. Naopak první výraznější rezistence se nachází v zóně 47–48 USD, kde leží oba sledované klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
