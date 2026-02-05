Británie a Microsoft vyvíjejí systém pro odhalování deepfake obsahu

-
Británie spolupracuje s Microsoftem na vývoji nástroje pro detekci deepfake obsahu.
Cílem je ochrana voleb, veřejné důvěry a finanční bezpečnosti.
Microsoft poskytne AI technologie, cloud a kyberbezpečnostní řešení.
Projekt je součástí širší strategie regulace a bezpečného využívání AI.
Britská vláda oznámila nové partnerství se společností Microsoft, jehož cílem je vývoj pokročilého systému pro detekci deepfake obsahu. Iniciativa reaguje na rostoucí obavy z využívání umělé inteligence k šíření dezinformací, podvodů a manipulace veřejného mínění, zejména v období voleb.
Rostoucí hrozba AI generovaného obsahu
Deepfakes – realisticky vypadající obrázky, videa či zvukové nahrávky vytvořené pomocí AI – se stále častěji používají k napodobování veřejně známých osob, finančním podvodům a ovlivňování politických procesů. Podle britských úřadů technologický pokrok výrazně zjednodušil jejich tvorbu, čímž se zvýšila rizika pro spotřebitele i demokratické instituce.
Nově vyvíjený systém má umožnit rychlou identifikaci manipulovaného obsahu ve velkém měřítku, což by mělo pomoci státním orgánům, médiím i online platformám.
Technologická role Microsoftu
Microsoft do projektu přináší své know-how v oblasti umělé inteligence, cloudové infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Společnost dlouhodobě investuje do nástrojů pro odpovědné využívání AI, včetně technologií pro označování, sledování a ověřování digitálního obsahu.
Cílem spolupráce je vytvořit automatizované systémy schopné rozpoznávat deepfakes napříč formáty, tedy u videa, audia i statických obrázků.
Ochrana voleb a veřejné důvěry
Zvláštní důraz je kladen na ochranu volebních procesů, protože deepfakes mohou být zneužity k šíření falešných prohlášení politiků nebo k manipulaci voličů. Nástroje by měly pomoci také médiím při ověřování obsahu a snížit riziko šíření falešných zpráv.
Systém by mohl najít uplatnění i v oblasti finanční bezpečnosti, kde se množí podvody založené na falešných hlasových či videozáznamech.
Součást širší strategie regulace AI
Projekt zapadá do širší snahy Spojeného království stát se lídrém v oblasti regulace a bezpečnosti umělé inteligence. Vláda zdůrazňuje, že bez úzké spolupráce s velkými technologickými firmami není možné držet krok s rychlým vývojem AI technologií.
