Buffettova sázka na UnitedHealth přinesla akciím prudký růst navzdory přetrvávajícím rizikům

Akcie zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group (UNH) v pátek v premarketu vyskočily o více než 12 % poté, co investiční konglomerát Berkshire Hathaway vedený Warrenem Buffettem zveřejnil novou investici do této společnosti. Podle hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy vlastnila Berkshire ke konci června 5,04 milionu akcií v hodnotě přibližně 1,57 miliardy USD.
Tento krok přichází v období, kdy UnitedHealth čelí výrazným problémům – od rostoucích nákladů na zdravotní péči, přes vyšetřování Ministerstvem spravedlnosti kvůli účtovacím praktikám, až po následky rozsáhlého kybernetického útoku. Navíc koncem loňského roku společností otřásla vražda bývalého výkonného ředitele Briana Thompsona.
Navzdory dnešnímu růstu zůstává UnitedHealth nejhůře výkonným titulem v indexu Dow Jones v roce 2025 s dosavadním propadem o téměř 46 %. Společnost minulý měsíc oznámila výhled upraveného zisku na akcii minimálně 16 USD, což zaostalo za očekáváními analytiků. Rovněž zklamala výsledky za druhý kvartál a nečekaně odešel generální ředitel Andrew Witty. Na jeho místo se vrátil bývalý šéf Stephen Hemsley.
Podle Morningstar analytičky Julie Utterback je však krok Berkshire signálem, že „trh možná přehání v negativních očekáváních“ a že dlouhodobý potenciál společnosti zůstává silný. Akcie se nyní obchodují za násobek 15,8 očekávaného zisku, což je pod jejich pětiletým průměrem 19, a tedy z pohledu ocenění atraktivní.
Pozitivní sentiment se přelil i na sektor – akcie konkurentů Centene a Molina Healthcare vzrostly o více než 4 %. Berkshire navíc oznámila nové pozice také ve firmách Nucor, Allegion a Lamar Advertising, přičemž Nucor přidal 5,8 %.
Investice Berkshire může být důvěryhodným signálem pro trh, že UnitedHealth i přes přechodné problémy zůstává silným hráčem s potenciálem k zotavení.
Graf UNH.US (D1)
Akcie společnosti UnitedHealth Group v posledních dnech zaznamenaly silný růstový impulz a aktuálně se obchodují na úrovni 271,10 USD. Cena se nyní blíží k úrovni klouzavého průměru EMA 50 (292,86 USD), který může působit jako první významná rezistence. Naopak dlouhodobější SMA 100 se nachází výše, na 356,85 USD, a zatím potvrzuje sestupný trend. Dlouhodobý tlak prodávajících zatím není zcela narušen, přestože současný růst signalizuje možné krátkodobé oživení.
RSI se nachází na hodnotě 45,5, což značí neutrální zónu, ale zároveň ukazuje na postupné zlepšování momenta. MACD sice zůstává hluboko pod nulovou linií, avšak rozdíl mezi signální a hlavní křivkou se zmenšuje, což může indikovat počínající obrat trendu.
Zdroj: xStation5
