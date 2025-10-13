Canal+ získává 94% podíl ve společnosti MultiChoice a plánuje sekundární kotaci v Johannesburgu

-
Canal+ nyní vlastní přibližně 94 % akcií MultiChoice a zahájí proces úplného převzetí.
-
Společnost plánuje sekundární kotaci na JSE a udrží hlavní burzovní umístění v Londýně.
-
Klíčovými výzvami budou integrace, dodržení regulatorních pravidel a zachování důvěry veřejnosti.
-
Canal+ nyní vlastní přibližně 94 % akcií MultiChoice a zahájí proces úplného převzetí.
-
Společnost plánuje sekundární kotaci na JSE a udrží hlavní burzovní umístění v Londýně.
-
Klíčovými výzvami budou integrace, dodržení regulatorních pravidel a zachování důvěry veřejnosti.
Francouzská mediální skupina Canal+ oznámila, že po uzavření své nabídky na převzetí dne 10. října 2025 nyní drží přibližně 94% podíl ve společnosti MultiChoice Group, přední jihoafrické firmě v oblasti placené televize.
Canal+ nabídla akcionářům MultiChoice 125 jihoafrických randů za akcii v hotovosti, čímž ocenila společnost na přibližně 35 miliard ZAR (asi 3,2 miliardy USD). Transakce získala všechny potřebné regulatorní souhlasy včetně certifikace od Jihoafrického úřadu pro regulaci převzetí dne 22. září.
Na základě těchto výsledků Canal+ oznámila, že spustí povinné vykoupení zbývajících akcií a zároveň zahájí sekundární kotaci na burze v Johannesburgu (JSE). Hlavní kotace zůstane na londýnské burze.
Regulační proces a podmínky
Akvizici předcházelo schválení od Jihoafrického soutěžního tribunálu, který stanovil podmínky týkající se místního vlastnictví vysílacích licencí. Společnost vytvořila samostatný subjekt LicenceCo, který drží licenci a je většinově vlastněn místními subjekty, aby splnila požadavky zákona o elektronických komunikacích Jihoafrické republiky.
Další podmínky zahrnovaly:
-
Záruky zaměstnanosti – žádné hromadné propouštění v krátkodobém horizontu
-
Zvýšení podílu historicky znevýhodněných osob (HDPs) v akcionářské struktuře
-
Pokračující investice do místního obsahu a produkce
Strategický význam a dopady
Tímto převzetím Canal+ zásadně rozšiřuje svůj dosah na africkém kontinentu. MultiChoice vlastní značky jako DStv, GOtv a streamovací platformu Showmax, což jsou klíčová aktiva v oblasti afrického mediálního trhu.
Plánovaná kotace na JSE má zajistit přístup ke kapitálu z afrických trhů a podpořit likviditu pro místní investory. Následně se očekává stažení MultiChoice z burzy v Johannesburgu, jakmile dojde k úplnému převzetí.
Rizika a výzvy
-
Integrace napříč trhy: Různé právní režimy a kulturní prostředí zvyšují složitost konsolidace
-
Soulad s regulatorními pravidly: Canal+ bude pod drobnohledem ohledně dodržení místních podmínek
-
Ochrana menšinových akcionářů: Povinný výkup zbývajících akcií může vyvolat právní námitky
-
Tržní výzvy: Kolísání měn, klesající počet předplatitelů a konkurence globálních streamovacích služeb
-
Vnímání veřejnosti: Canal+ bude muset prokázat dlouhodobý závazek k africkému obsahu a veřejnému zájmu
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Akcie J.B. Hunt posilují o 18 % po silných výsledcích za 3. čtvrtletí 🚀
Visa věří, že stablecoiny mohou proniknout na kreditní trh v hodnotě 40 bilionů USD
OpenAI chystá gigantický infrastrukturní projekt za 400 miliard USD: strategie, rizika a realita
Apple přichází o dalšího lídra v oblasti AI uprostřed rostoucí války o talenty
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.