Target čelí tlaku: slabé prodeje, odliv zákazníků a výzvy pro nového CEO

Společnost Target zveřejní své výsledky za třetí čtvrtletí ve středu a analytici očekávají, že odkryjí pokračující potíže maloobchodního řetězce v době ekonomické nejistoty a snížené ochoty Američanů utrácet kvůli prodlouženému vládnímu shutdownu v USA.
Očekává se pokles srovnatelných tržeb o 2 %, zatímco celkové tržby mají zůstat na úrovni 25,33 miliardy USD. Zisk na akcii by měl meziročně klesnout na 1,72 USD. Target v letošním roce nezaznamenal žádný růst tržeb ve stejných prodejnách, zatímco konkurenční Walmart přebírá tržní podíl díky důrazu na základní potřeby a rychlé doručení.
Problémem Targetu jsou přetrvávající chyby ve skladových zásobách, nedostatečně personálně pokryté prodejny a neefektivní e-commerce strategie. Tržby z platebních karet během čtvrtletí poklesly o 2,8 %, více než v předchozím období. Analytici z D.A. Davidson očekávají, že Target bude muset snížit celoroční výhled zisku směrem k dolní hranici 7–9 USD na akcii.
Nástup nového CEO Michaela Fiddelkeho, dosavadního provozního ředitele, v únoru 2026 přichází v kritickém období. Akcie Targetu od začátku roku klesly o 41 %, z toho o 16 % od srpna, kdy společnost překvapila investory tím, že místo externího lídra jmenovala interního kandidáta. Fiddelke již oznámil 1 800 propuštění v korporátní sféře a snížení cen u 3 000 položek, což jsou první kroky ke zlepšení efektivity a konkurenceschopnosti.
Analytici však zdůrazňují, že Target potřebuje jasně definovat svou identitu: bude diskontním řetězcem, convenience formátem, nebo se pokusí stát přímou konkurencí Walmartu a Amazonu?
Z pohledu investorů je důležitá i nízká valuace akcií – obchodují se na úrovni 12násobku budoucího zisku, tedy o 25 % levněji než je desetiletý průměr, zatímco Walmart se obchoduje na 35násobku.
Graf TGT.US (D1)
Akcie společnosti Target se aktuálně obchodují na ceně 88,51 USD a nadále zůstávají pod tlakem v rámci dlouhodobého sestupného trendu. Cena se nachází pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (92,12 USD) i SMA 100 (95,97 USD) – což značí slabé technické nastavení a pokračující medvědí sentiment. RSI se pohybuje na úrovni 43,3, což ukazuje na přetrvávající slabost kupců, ale zatím se stále nenachází v pásmu přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
