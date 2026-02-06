Carlyle překonává očekávání

-
Carlyle zdvojnásobila růst cíleného poplatkového zisku a výrazně překonala očekávání trhu.
-
Distribuovatelný zisk za Q4 vzrostl o 14 % meziročně na 436 mil. USD.
-
Pod vedením Harveyho Schwartze firma úspěšně diverzifikuje mimo private equity.
-
Akcie Carlyle výrazně překonaly konkurenci díky lepší výkonnosti a růstu nových segmentů.
-
Carlyle zdvojnásobila růst cíleného poplatkového zisku a výrazně překonala očekávání trhu.
-
Distribuovatelný zisk za Q4 vzrostl o 14 % meziročně na 436 mil. USD.
-
Pod vedením Harveyho Schwartze firma úspěšně diverzifikuje mimo private equity.
-
Akcie Carlyle výrazně překonaly konkurenci díky lepší výkonnosti a růstu nových segmentů.
Carlyle Group Inc. oznámila silné výsledky za rok 2025, které výrazně překonaly cíle stanovené generálním ředitelem Harveym Schwartzem. Firma dosáhla rekordního zisku z poplatků ve výši 1,2 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 12 % – dvojnásobek původního cíle.
Za čtvrté čtvrtletí Carlyle vykázala distribuovatelný zisk 436 milionů USD, což je o 14 % více než před rokem. Zisk na akcii po zdanění činil 1,01 USD, a tím překonal konsenzus analytiků (0,97 USD podle Bloomberg).
Generální ředitel Schwartz uvedl: „Výsledky jednoznačně překonaly cíle, které jsme si na začátku roku stanovili. Dosáhli jsme rekordního zisku z poplatků a silného fundraisingu napříč platformou, což odráží důslednou exekuci naší strategie a důvěru investorů.“
Rozšíření mimo private equity
Pod vedením Schwartze se Carlyle intenzivně snaží diverzifikovat své podnikání mimo tradiční oblast private equity. Významně rostly jednotky zaměřené na úvěrové produkty, správu majetku a sekundární trhy (AlpInvest):
-
AUM AlpInvest vzrostly o 20 %,
-
úvěrové produkty o 10 %,
-
celková aktiva pod správou (AUM) vzrostla o 8 % na 477 miliard USD.
Firma v roce 2025:
-
získala 53,7 miliardy USD nového kapitálu (o 34 % více než cíl 40 mld.),
-
investovala 54,5 miliardy USD,
-
realizovala výstupy v hodnotě 34 miliard USD, včetně IPO zdravotnické firmy Medline.
Zisková marže z poplatků, důležitý ukazatel efektivity, se mírně zlepšila na 47 %, což potvrzuje sílící výkonnost mimo tradiční private equity byznys.
Graf CG.US (D1)
Akcie společnosti Carlyle Group v posledních dnech procházejí výrazným poklesem a aktuálně se obchodují na úrovni 55,72 USD, což představuje průraz pod klouzavé průměry EMA 50 (60,06 USD) i SMA 100 (59,19 USD). Tím došlo k potvrzení medvědího technického signálu, jelikož cena nedokázala udržet důležité úrovně podpory. RSI kleslo na hodnotu 38,8, tedy se přibližuje pásmu přeprodanosti, což může naznačovat možnost krátkodobé konsolidace či technického odrazu. Z technického hlediska je důležité sledovat, zda se cena udrží nad hladinou 55 USD, kde se nachází krátkodobá horizontální podpora. Případné prolomení by mohlo otevřít prostor pro další pokles až k úrovním kolem 52–53 USD. Naopak návrat nad SMA 100 by mohl obnovit pozitivní výhled.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
✅ Výsledky Amazon: smíšená čísla, akcie oslabují o 10 %
🔴Živý komentář XTB: Mini shutdown v USA způsobuje výpadek makro dat
Kongsberg Gruppen po výsledcích: Společnost dohání zbytek sektoru
Tržní shrnutí: Evropské indexy se pokoušejí o odraz po rekordním výprodeji na Wall Street 🔨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.