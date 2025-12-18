CarMax zklamal výsledky prodeje ojetin, akcie pokračují v propadu

-
Srovnatelné prodeje CarMax klesly o 9 %, více než se čekalo.
-
Společnost plánuje nižší marže a vyšší marketingové výdaje.
-
Zisk 43 centů na akcii překonal odhady, ale akcie i tak zůstávají pod tlakem.
-
CarMax čelí konkurenci online platforem a potřebuje zásadní změny ve strategii.
-
Společnost CarMax Inc. oznámila meziroční pokles srovnatelných prodejů ojetých vozů o 9 % ve 3. čtvrtletí, čímž překonala negativní očekávání analytiků a dále prohloubila nejistotu ohledně své budoucnosti. Analytici dotázaní agenturou Bloomberg očekávali pokles o 8,4 %, firma však již dříve varovala před možným propadem mezi 8 % až 12 %.
Tento vývoj přichází krátce poté, co byl v prosinci odvolán bývalý generální ředitel William D. Nash a vedení firmy převzal dočasný CEO David McCreight, který ve svém komentáři otevřeně přiznal, že "CarMax potřebuje změnu".
Ve snaze reagovat na slabou poptávku plánuje firma ve čtvrtém kvartálu snížit marže na prodeji ojetin, zvýšit marketingové výdaje oproti loňsku a více investovat do akvizic, které by mohly pomoci k obnovení růstu.
Zisk na akcii sice dosáhl 43 centů, což je nad odhady (konsenzus činil 38 centů), nicméně tato hodnota zůstává výrazně pod úrovněmi z minulých let a potvrzuje tlak na ziskovost. Akcie v reakci na výsledky klesly až o 7 % v premarketu, přičemž od začátku roku již odepsaly přibližně polovinu své hodnoty.
CarMax navíc čelí kombinaci vnějších a vnitřních tlaků:
-
Zvýšené náklady kvůli clům a slabší spotřebitelská důvěra kvůli zhoršující se úvěrové kvalitě.
-
Rostoucí konkurence ze strany online platforem, především Carvana a brzy také Amazonu, který bude na svém webu prodávat ojeté vozy Ford Motor Co.
Graf KMX.US (D1)
Zdroj: xStation5
