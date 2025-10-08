Cenovus zvyšuje nabídku na převzetí MEG Energy na 6,2 miliardy dolarů

-
Cenovus zvýšil nabídku na 29,80 CAD za akcii MEG Energy, celková hodnota transakce včetně dluhu činí 6,16 mld. USD.
-
Cílem je přebít nabídku Strathcony, která MEG ocenila na 30,86 CAD/akcii.
-
Klíčovým aktivem MEG je projekt Christina Lake s nízkými náklady a růstovým potenciálem.
-
Hlasování akcionářů bylo posunuto na 22. října, aby se zohlednily nové podmínky.
Cenovus Energy výrazně navýšila svou nabídku na převzetí MEG Energy, když dnes oznámila, že nová hodnota transakce dosahuje 8,6 miliardy kanadských dolarů (6,16 mld. USD) včetně dluhu. Revidovaná nabídka 29,80 CAD za akcii má být podle Cenovusu její „nejlepší a konečnou“ nabídkou, a to v reakci na konkurenční nabídku od Strathcona Resources, která MEG ocenila na 30,86 CAD za akcii.
Souboj o převzetí MEG Energy podtrhuje probíhající konsolidaci v kanadském ropném sektoru, především v oblasti ropných písků, kde během poslední dekády výrazně ubylo zahraničních hráčů a trh nyní ovládá několik domácích gigantů.
Klíčovým aktivem MEG je projekt Christina Lake, který investory láká díky nízkým provozním nákladům, dlouhé životnosti rezerv a značnému potenciálu růstu těžby. Jde tak o jedno z mála zbývajících velkých expanzních polí v kanadských ropných píscích.
Cenovus a MEG rovněž upravily dohodu o „standstill“ tak, aby Cenovus mohl ještě před hlasováním akcionářů získat až 9,9 % akcií MEG Energy. Samotné hlasování o akvizici bylo odloženo z 9. na 22. října, aby měli investoři více času na posouzení upravené nabídky.
Zajímavostí je, že i přesto, že Strathcona je většinovým akcionářem MEG, představenstvo MEG minulý měsíc doporučilo akcionářům její nabídku odmítnout, a nadále podporuje transakci s Cenovusem.
Graf CVE.US (D1)
Akcie Cenovus Energy se aktuálně obchodují na ceně 17,39 USD. Cena se nyní drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (16,34 USD) i SMA 100 (15,11 USD) – což potvrzuje pokračující býčí nastavení trhu. RSI dosahuje hodnoty 58,5, což značí neutrální až mírně překoupené úrovně, ale stále nabízí prostor pro další růst bez nutné korekce. MACD se nachází nad signální linií a setrvává v pozitivním teritoriu (hodnota histogramu je kladná), což potvrzuje sílící momentum kupců.
V posledních dnech došlo ke krátkodobé konsolidaci pod úrovní 17,50 USD, nicméně aktuální cenová akce naznačuje, že se trh pokouší o opětovný růst. Pokud dojde k průrazu nad 17,75 USD, mohl by následovat další růstový impuls.
Zdroj: xStation5
