Nestlé opouští globální alianci pro snižování emisí metanu v mlékárenství

Nestlé vystoupilo z Dairy Methane Action Alliance bez uvedení důvodu.
Firma deklaruje, že i bez členství zůstává vázaná k cíli uhlíkové neutrality do roku 2050.
Do konce roku 2024 Nestlé snížilo emise metanu o téměř 21 % oproti roku 2018.
Vystoupení ilustruje oslabující roli korporátních klimatických aliancí v měnícím se politickém a tržním prostředí.
Švýcarský potravinářský gigant Nestlé oznámil, že vystupuje z Dairy Methane Action Alliance, iniciativy zaměřené na snižování emisí metanu v mléčném průmyslu. Tento krok přichází necelý rok po založení aliance, která vznikla v prosinci 2023 a jejížmi členy jsou mimo jiné společnosti Danone, Kraft Heinz nebo Starbucks.
Aliance si kladla za cíl transparentní měření, zveřejňování a postupné snižování emisí metanu pocházejících z mléčných dodavatelských řetězců. Nestlé sice neuvedlo konkrétní důvod svého odchodu, nicméně v prohlášení uvedlo, že „pravidelně přehodnocuje své členství ve vnějších organizacích“ a že nadále pokračuje ve svých závazcích ke snížení emisí skleníkových plynů v celém dodavatelském řetězci – včetně metanu.
Podle své poslední nefinanční zprávy Nestlé snížilo do konce roku 2024 emise metanu o téměř 21 % oproti roku 2018, a přesto nadále deklaruje závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.
Klimatické aliance pod tlakem
Odchod Nestlé je dalším z řady oslabení dobrovolných klimatických iniciativ v korporátní sféře, které v poslední době čelí výzvám. Politický vývoj v USA, zejména pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, znamenal odklon od některých klíčových opatření na ochranu klimatu, a obdobně několik velkých bank již opustilo hlavní finanční klimatické platformy.
Metan je z hlediska dopadu na globální oteplování až 30krát silnější skleníkový plyn než CO₂, což z něj činí prioritu ve snaze o zpomalení klimatických změn. Zemědělství se podle Environmental Defense Fund podílí na 40 % emisí metanu způsobených člověkem, přičemž většina pochází z chovu hospodářských zvířat.
Graf NESN.CH (D1)
Akcie společnosti Nestlé se aktuálně obchodují na úrovni 75,12 CHF a po dlouhodobějším poklesu vykazují známky stabilizace a možného obratu trendu. Cena prorazila zpět nad EMA 50 (74,22 CHF), ale zatím naráží na rezistenci v podobě SMA 100 (77,41 CHF). RSI dosahuje hodnoty 57,0, což značí neutrální až mírně pozitivní momentum bez známek překoupení. To poskytuje prostor pro další růst, pokud bude prolomena zmíněná rezistence kolem 77,5 CHF.
Zdroj: xStation5
