ExxonMobil se vrací do Iráku: nová dohoda o rozvoji ropného pole Majnoon

ExxonMobil podepsal dohodu s Irákem o rozvoji ropného pole Majnoon a rozšíření exportní infrastruktury.
Partnerství zahrnuje i zajištění skladovacích kapacit v Asii, pravděpodobně v Singapuru.
Irák láká zpět západní ropné firmy, které dříve odešly kvůli nízké návratnosti a politickému riziku.
Díky dohodě s Kurdistánem se očekává obnovení vývozu až 230 tis. barelů denně, v době, kdy OPEC+ zvyšuje produkci.
ExxonMobil po dvouleté pauze oznámila návrat na irácký ropný trh. Ve středu firma podepsala dohodu s iráckou vládou o spolupráci na rozvoji rozsáhlého ropného pole Majnoon, které patří mezi největší v zemi. Dohoda zahrnuje také rozšíření exportní infrastruktury na jihu Iráku a zajištění skladovacích kapacit v Asii.
Dle vyjádření iráckého premiéra Mohammeda Shia al-Sudaniho půjde o smlouvu založenou na sdílení zisků, vztahující se na těžbu ropy i rafinovaných produktů. Oficiální detaily však zatím nebyly zveřejněny. Podle zdrojů agentury Reuters má irácká státní ropná společnost SOMO v rámci partnerství s Exxonen uzavřít dohodu o skladování ropy v Asii, konkrétně v singapurských tancích vlastněných Exxonem.
Tento krok je součástí širší snahy Iráku o obnovení spolupráce se západními ropnými giganty, kteří zemi v posledním desetiletí opustili kvůli nízké návratnosti, bezpečnostním rizikům a politické nestabilitě. Vedle ExxonMobil se do Iráku v posledních dvou letech vrátily také Chevron, TotalEnergies a BP.
ExxonMobil byl jedním z prvních západních koncernů, které do Iráku vstoupily po roce 2003. Opustil však projekt West Qurna 1 kvůli nízké rentabilitě a následně převedl svůj podíl a operátorskou roli na PetroChina. Firma se v minulosti neúspěšně pokusila i o průzkum ropných polí v Kurdistánu, který opustila po slabých výsledcích.
Současná dohoda přichází v době, kdy Irák usiluje o zvýšení vývozu ropy, který byl dosud limitován vnitropolitickými problémy. Nedávná dohoda mezi federální vládou a Kurdistánem umožnila obnovit vývoz přes Turecko, což by mohlo vrátit na mezinárodní trhy až 230 000 barelů denně.
Graf XOM.US (D1)
Akcie ExxonMobil se aktuálně obchodují na hodnotě 114,23 USD, přičemž si udržují pozitivní technické nastavení v rámci střednědobého růstového trendu. Cena se drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (111,97 USD) a SMA 100 (109,96 USD) – což potvrzuje býčí strukturu trhu. RSI se nachází na úrovni 54,4, tedy v neutrálním pásmu, což naznačuje, že trh není překoupený a má prostor pro další růst. MACD zůstává v kladném teritoriu a jeho histogram opět roste, což indikuje obnovující se kupní momentum po nedávné korekci.
Zdroj: xStation5
