Daimler Truck čelí propadu prodejů v USA, akcie reagují poklesem

-
Prodeje v segmentu Trucks North America klesly o téměř 40 % na 30 225 vozů.
-
Celkové prodeje skupiny Daimler Truck poklesly na 98 009 jednotek oproti 114 917 vloni.
-
25% americká cla na nákladní vozy vstoupí v platnost 1. listopadu a vyvolávají nervozitu na trhu.
-
Freightliner, americká značka vlastněná Daimlerem, může z celních změn potenciálně těžit.
-
Daimler Truck ve středu oznámil výrazný meziroční pokles prodejů ve svém klíčovém segmentu Trucks North America, kde se ve třetím čtvrtletí prodalo pouze 30 225 vozidel, což představuje pokles o téměř 40 %. Reakce trhu na tato čísla byla okamžitá – akcie společnosti oslabily o 2 %.
Výsledky přicházejí v době, kdy německý automobilový sektor čelí zvýšenému tlaku ze strany USA, zejména v souvislosti s avizovaným zvýšením dovozních cel na středně těžké a těžké nákladní vozy. Prezident Donald Trump tento týden oznámil, že 25% clo vstoupí v platnost od 1. listopadu 2025, přičemž původně mělo začít platit už od října.
Přestože Daimler Truck nevyváží vozy přímo z Evropy do USA, protože disponuje výrobními závody v USA i Mexiku (pod USMCA dohodou), nálada investorů zůstává opatrná. Pozitivní výhled však může přinést vlastnictví americké značky Freightliner, která by mohla ze zavedených cel profitovat vůči evropské konkurenci.
Celkové skupinové prodeje Daimler Truck dosáhly ve třetím čtvrtletí 98 009 nákladních vozů a autobusů, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 114 917 jednotek.
Graf DTG.DE (D1)
Akcie Daimler Truck se aktuálně obchodují na úrovni 34,18 EUR a pokračující v sestupném trendu. Cena se jasně drží pod klouzavými průměry – EMA 50 (37,92 EUR) i SMA 100 (39,20 EUR), což potvrzuje technicky medvědí nastavení trhu. RSI kleslo na 32,4 bodu, tedy těsně nad hranicí přeprodanosti, což může signalizovat možnost krátkodobého odrazu – zvláště pokud by došlo k pozitivní fundamentální zprávě. Avšak zatím nevidíme žádný obratový signál.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.