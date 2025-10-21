CenterPoint prodává plynárenskou divizi v Ohiu za 2,62 miliardy USD – soustředí se na klíčové trhy

-
CenterPoint prodává svou plynárenskou síť v Ohiu za 2,62 miliardy USD firmě National Fuel Gas.
-
Výnosy z prodeje budou investovány do klíčových trhů (Texas, Indiana, Minnesota).
-
Firma plánuje 65 miliard USD investic mezi lety 2026–2035 v rámci růstu poptávky po energii.
-
NFG rozšiřuje svůj plynový regulovaný byznys, zatímco CenterPoint se strategicky soustředí na růstové segmenty.
Společnost CenterPoint Energy oznámila, že prodá svou plynárenskou distribuční divizi v Ohiu firmě National Fuel Gas (NFG) za 2,62 miliardy USD. Tento krok je součástí strategie zaměřit se na regulované trhy s vyšším růstovým potenciálem, především v jiných amerických státech.
Součástí prodeje je přibližně 5 900 mil plynovodů a infrastruktury, které obsluhují kolem 335 000 odběrných míst v Ohiu. Transakce je dalším příkladem trendu, kdy americké utility prodávají okrajové nebo pomaleji rostoucí aktiva a recyklují kapitál do klíčových oblastí.
CEO Jason Wells uvedl, že firma plánuje přesměrovat více než 2 miliardy USD z této transakce do regulovaných elektrických a plynových projektů, které budou přinášet dlouhodobý růst zisků až do roku 2035.
CenterPoint má ambiciózní investiční plán – kapitálové výdaje ve výši 65 miliard USD v období 2026–2035, aby využil rostoucí poptávky po elektřině. Prodej také posílí rozvahu společnosti a umožní další expanzi především v Texasu, Indianě a Minnesotě, kde má CenterPoint silnou přítomnost.
Z pohledu National Fuel Gas transakce posiluje jejich pozici v Ohiu a rozšiřuje jejich regulovaný plynový byznys napříč Spojenými státy.
Transakce ohodnocuje aktiva zhruba na 1,9násobek hodnoty regulační báze pro rok 2024 a očekává se, že bude dokončena ve čtvrtém čtvrtletí 2025. CenterPoint uvedl, že 1,42 miliardy USD obdrží v roce 2026 a zbytek pak v roce 2027 formou sellerského úvěrového nástroje (seller note), který bude uzavřen při vypořádání transakce.
Graf CNP.US (D1)
Akcie CenterPoint Energy pokračují v růstovém trendu a aktuálně se obchodují na 40,24 USD. Cena se stabilně drží nad klouzavými průměry EMA 50 (38,57 USD) a SMA 100 (37,69 USD), což potvrzuje silné býčí nastavení. RSI dosahuje hodnoty 62,9, čímž naznačuje zvýšenou nákupní aktivitu, ale stále bez známek překoupenosti. MACD se drží nad signální linií a histogram nad nulou, což potvrzuje pozitivní momentum a pokračující tlak kupců.
Dalším cílem býků může být psychologická úroveň 41,00 USD, případně vyšší cenové hladiny, pokud růstový sentiment přetrvá. Naopak, jako nejbližší podpora se nyní jeví pásmo 38,50–38,70 USD, tedy oblast EMA 50 a předchozí konsolidace.
Zdroj: xStation5
