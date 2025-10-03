Ceny ropy směřují k největší týdenní ztrátě za několik měsíců

Ceny ropy dnes mírně rostly, avšak celý týden ukončí s výraznou ztrátou v rozmezí 7–8 %. Důvodem jsou spekulace o navýšení těžby ze strany OPEC+, které by mohlo vstoupit v platnost již od listopadu. Cena Brent crude se dnes dopoledne pohybovala na úrovni 64,43 USD za barel, což představuje růst o 0,5 %, zatímco WTI dosáhla 60,80 USD, tedy o 0,53 % více než ve čtvrtek. Přesto Brent za týden klesl o 8,1 % a WTI o 7,5 %.
Podle zdrojů agentury Reuters osm členských států OPEC+ zvažuje navýšení produkce až o 411 000 barelů denně, což by bylo dvojnásobně až trojnásobně více než říjnové zvýšení. Za iniciativou má stát Saúdská Arábie, která se snaží získat zpět podíly na trhu.
Zvyšující se nabídka, společně s útlumem poptávky kvůli sezónním faktorům a odstávkám rafinérií, působí na trh negativně. „Indikátory poptávky v oblasti Atlantiku poklesly s koncem letní sezóny. Fundamentální rovnováha trhu se začíná naklánět k převisu nabídky,“ upozornil analytik Rystad Energy Janiv Shah. JPMorgan dokonce uvedla, že září mohlo být zlomovým bodem, po kterém trh s ropou směřuje k výraznému přebytku nabídky ve čtvrtém kvartále i v roce 2026.
Situaci na trhu nezměnila ani zpráva o požáru v rafinérii Chevronu v El Segundo (Kalifornie), která má kapacitu 290 000 barelů denně. Oheň byl lokalizován a analytici neočekávají širší dopad. "Je to izolovaná událost a mimo hlavní toky ropy v USA," konstatoval Tamas Varga z PVM. Saxo Bank dodává, že dopad bude patrný pouze na cenách benzínu v Kalifornii, nikoliv na globálním trhu.
Investoři tak vyčkávají na víkendové rozhodnutí OPEC+, které bude pro vývoj cen klíčové. Pokud dojde k razantnějšímu navýšení produkce, trh s ropou může vstoupit do přetlaku nabídky ještě výrazněji, než se očekávalo.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se po dlouhodobém poklesu dostala do technicky zajímavé situace. Trh totiž krátkodobě prorazil horní hranu sestupného kanálu, který byl respektován od 26. září, čímž naznačil možný obrat trendu. Aktuálně se cena nachází kolem úrovně 60,73 USD, ale bez potvrzení dalšího růstu zůstává situace nejistá.
Klíčová rezistence se nachází v oblasti 61,40 USD, která v minulosti sloužila jako silný support. Právě tato zóna se ukázala jako silná bariéra — po pokusu o průraz se cena vrátila zpět pod ni a zároveň pod klouzavý průměr EMA 50 (61,44 USD). Dále nad trhem leží SMA 100 (62,33 USD), která zůstává důležitou úrovní pro potvrzení případného trendového obratu.
Z pohledu indikátorů:
-
CCI se pohybuje poblíž neutrální hodnoty a nedává zatím jasný signál.
-
%R se nachází hluboko v záporných hodnotách (aktuálně kolem -65), což ukazuje na přeprodaný stav trhu, ale stále bez známky obratu.
-
Objemy obchodů zůstávají relativně nízké, což snižuje váhu pokusu o průraz.
