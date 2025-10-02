Ropa oslabuje čtvrtý den v řadě kvůli obavám z nadbytku nabídky

Ceny ropy ve čtvrtek pokračovaly ve sestupném trendu již čtvrtý den po sobě, přičemž důvodem jsou přetrvávající obavy z nadměrné nabídky na globálním trhu. Brent klesl o 0,8 % na 64,83 USD za barel, což představuje nejnižší úroveň od června. Americká WTI zaznamenala stejný pokles a obchodovala se za 61,26 USD za barel.
Na náladě investorů se negativně podepisuje možné zvýšení produkce ze strany OPEC+, který zvažuje navýšit těžbu až o 500 000 barelů denně v listopadu, tedy trojnásobek říjnového navýšení. Podle zdrojů by tento krok mohl být iniciován především Saúdskou Arábií, která se snaží získat zpět ztracený podíl na trhu.
Situaci navíc znejistila možná hrozba vládního shutdownu v USA, což posílilo obavy ohledně globálního ekonomického výhledu.
Macquarie a další banky varují před možným "superpřebytkem" ropy, což dál tlačí ceny dolů. Jorge Montepeque z Onyx Capital Group uvedl, že tyto predikce ovlivnily náladu na trhu.
Geopolitická situace rovněž přispívá k nestabilitě. G7 plánuje další tlak na Rusko, včetně sankcí proti subjektům, které napomáhají obcházení embarga. Zároveň USA poskytnou Ukrajině zpravodajské informace pro útoky na ruskou ropnou infrastrukturu, což může potenciálně ohrozit dodávky z Ruska. Analytici však upozorňují, že dokud k reálnému narušení nedojde, bude vliv na ceny spíše omezený.
Na druhé straně poptávku částečně podpírá Čína, která zvyšuje zásoby, což brání výraznějšímu poklesu.
Z fundamentálního pohledu situaci dále zatížila středeční zpráva EIA (Energy Information Administration), která ukázala nárůst zásob ropy o 1,8 milionu barelů, zatímco trh očekával růst jen o 1 milion. Růst se týkal i zásob benzínu a destilátů, což odráží slábnoucí poptávku i nižší rafinérskou aktivitu.
Z pohledu trhu se ropa aktuálně nachází pod tlakem krátkodobého převisu nabídky nad poptávkou, přičemž rizika spojená s geopolitikou a makroekonomickou nejistotou nadále přetrvávají.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena OIL.WTI pokračuje ve výrazném sestupném trendu a aktuálně se obchoduje kolem 61,56 USD za barel. Klesající trendová linie zůstává nedotčena a potvrzuje pokračující tlak prodejců. Klouzavé průměry EMA 50 (62,30 USD) i SMA 100 (63,35 USD) byly jasně proraženy směrem dolů, což je silný medvědí signál a značí převahu prodejců na trhu. CCI dosahuje extrémní přeprodanosti na hodnotě -173,7, což naznačuje, že cena je výrazně pod tlakem, ale také se může blížit krátkodobému obratu nebo korekci. Williams %R se nachází na hodnotě -73, tedy hluboko v pásmu přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
