CEO Genco: Plány Číny ohledně sóji klíčové pro suchou námořní přepravu

Nákupy sóji ze strany Číny mají přímý vliv na objem námořní přepravy sypkých komodit.
Genco sleduje, zda k nákupům dojde ještě letos, nebo až po vyčerpání zásob v Číně.
Výsledky obchodních jednání mezi USA a Čínou mohou výrazně ovlivnit lodní trh.
Genco se zatím daří přenášet zvýšené náklady na zákazníky, čímž chrání svou ziskovost.
Vývoj v obchodních jednáních mezi Čínou a Spojenými státy má zásadní dopad na trh s námořní přepravou sypkých komodit, zejména pokud jde o sóju, uvedl John C. Wobensmith, generální ředitel společnosti Genco Shipping & Trading Ltd.
Podle Wobensmithe zůstává hlavní otázkou, zda Čína obnoví nákupy americké sóji ještě letos, nebo zda využije své stávající zásoby a posune nákupy až na příští rok. V rozhovoru pro Bloomberg TV uvedl, že „není pochyb, že dohoda o sóji bude uzavřena, otázkou je jen časování nákupů.“
Klíčový obchodní tok pro přepravce
Sója je jedním z nejdůležitějších zemědělských komodit přepravovaných v rámci suché námořní dopravy (dry-bulk), přičemž největší objem putuje právě z USA do Číny. Zpoždění nebo přerušení těchto toků má přímý dopad na využití kapacit přepravních společností, včetně Genco.
Přestože obchodní vyjednavači o víkendu oznámili částečnou dohodu a obnovení některých nákupů sóji, zásadní body sporu přetrvávají. Výsledek očekávaného setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga bude mít pravděpodobně rozhodující dopad na konkrétní objem a načasování dodávek.
Daňové náklady přenášeny na zákazníky
Genco podle svého CEO zatím úspěšně přenáší zvýšené náklady spojené s obchodní válkou – jako například vyšší cla – přímo na své zákazníky. Tím si firma udržuje rentabilitu navzdory geopolitickým tlakům.
Graf GNK.US (D1)
Akcie společnosti Genco Shipping & Trading se po prudkém poklesu z vrcholu kolem 19 USD začínají stabilizovat a aktuálně se obchodují na úrovni 16,20 USD. Cena se vrací zpět nad 100denní klouzavý průměr SMA (15,95 USD) a testuje 50denní EMA (16,65 USD), která aktuálně slouží jako nejbližší rezistence. RSI (44,8) ukazuje na neutrální až mírně negativní momentum, přičemž není ani v přeprodané, ani v překoupené oblasti. MACD setrvává v negativním teritoriu, avšak histogram zmenšuje svou zápornou hodnotu, což může signalizovat oslabování sestupného trendu a možné býčí momentum v přípravě.
Návrat nad SMA 100 je pozitivním signálem a naznačuje, že býci získávají zpět kontrolu nad cenou. Pokud by cena překonala EMA 50, mohl by to být spouštěcí moment pro další růst směrem k úrovním 17,10–17,75 USD. Naopak neúspěšný průraz by mohl vést k opětovnému testu podpory v pásmu 15,15–15,50 USD.
Zdroj: xStation5
