Chart dne – EURUSD (31. 10. 2025)

- Měnový pár EUR/USD se obchoduje kolem úrovně 1,15270 USD za euro a je pod tlakem kvůli rozdílům v měnové politice mezi ECB a Fedem a také kvůli uzavření americké vlády.
- Konečná inflační data z eurozóny spolu se slabými cenovými tlaky ve Francii naznačují, že ECB ponechá svou stávající politiku beze změny minimálně do konce roku, což poskytuje podporu euru.
- Fed zatím nepotvrdil další snížení sazeb v prosinci, což v kombinaci s fiskální nejistotou v USA posiluje dolar a ovlivňuje krátkodobou dynamiku měnového páru EUR/USD.
Měnový pár EUR/USD se aktuálně obchoduje kolem hodnoty 1,15270 USD za euro. Trh je pod tlakem především kvůli rozdílům v měnové politice Evropské centrální banky a amerického Fedu.
Co dnes ovlivňuje EUR/USD?
Dolar zůstává relativně silný po nedávném snížení sazeb Fedem o 25 bazických bodů. Centrální banka však naznačila možnost přerušení dalšího snižování, což posílilo americkou měnu a omezilo zisky eura. Investoři očekávají, že Fed bude před případnými dalšími kroky pečlivě vyhodnocovat přicházející ekonomická data.
V eurozóně je pozornost trhu zaměřena na nejnovější makroekonomická data. Předběžná inflační čísla za říjen ukázala meziroční růst CPI o 2,1 %, zatímco jádrová inflace dosáhla 2,4 % y/y. Výsledky odpovídají očekáváním analytiků a naznačují, že ECB pravděpodobně ponechá svou politiku beze změny alespoň do konce roku.
Ve Francii byla zveřejněna data o inflaci a průmyslové výrobě. Meziroční inflace klesla na 0,9 %, přičemž měsíční cenové změny byly minimální. Slabé cenové tlaky snižují potřebu zvyšování sazeb, což podporuje stabilitu měnové politiky ECB a tím i euro.
Data z Francie i celé eurozóny jsou důležitá pro měnový pár EUR/USD, protože formují tržní očekávání ohledně budoucích rozhodnutí ECB a mohou poskytnout podporu společné měně v prostředí rostoucí globální nejistoty.
Zároveň opatrnost Fedu a chybějící potvrzení dalších snižování sazeb v USA udržují dolar v nestabilitě, což ovlivňuje krátkodobou dynamiku kurzu EUR/USD.
