Chevron a další těžaři rostou po oznámení USA o převzetí Venezuely

Akcie Chevron vzrostly až o 10 % po oznámení o americké správě Venezuely.
Společnost má nejlepší výchozí pozici díky stávajícím operacím a licenci na export ropy.
ConocoPhillips a Exxon očekávají miliardové kompenzace za znárodněná aktiva.
Obnova těžby a infrastruktury ve Venezuele může trvat roky, ale potenciál je enormní.
Akcie amerických ropných společností dnes výrazně posílily poté, co prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy plánují „řídit“ Venezuelu poté, co byl během víkendu zadržen tamní prezident Nicolás Maduro. Zpráva okamžitě rozpoutala optimismus na trhu s ropou, zejména v souvislosti s budoucností venezuelských ropných rezerv, které jsou největší na světě.
Akcie Chevron Corp. vzrostly až o 10 %, přičemž firma je jediným americkým těžařem, který v současnosti ve Venezuele legálně působí díky zvláštní licenci udělené vládou USA. ConocoPhillips a Exxon Mobil Corp. rovněž posílily v premarketu, i když v menším rozsahu.
Chevron zůstává v regionu dlouhodobě, i přes znárodnění zahraničních aktiv v minulých dekádách, a proto je nejlépe připraven těžit z případného rozšíření amerického vlivu nad venezuelským ropným sektorem. ConocoPhillips je navíc oprávněno požadovat více než 8 miliard dolarů jako náhradu za znárodněná aktiva, Exxon pak přes 1 miliardu dolarů, jak rozhodli mezinárodní arbitři.
Otázkou zůstává, nakolik budou ropné společnosti ochotné znovu investovat do země, která je momentálně pod dočasnou americkou správou bez jasně daných právních a daňových rámců. ConocoPhillips prohlásil, že je zatím předčasné spekulovat o budoucím podnikání. Exxon se nechal slyšet, že potenciální příležitosti zvažuje, ale bude velmi obezřetný, vzhledem ke zkušenostem s předchozími expropriacemi.
Chevron mezitím pokračuje v těžbě a exportu ropy i přes částečnou námořní blokádu, kterou nedávno zavedla Trumpova administrativa. Společnost už dlouhodobě exportuje venezuelskou ropu, čímž si buduje silnější pozici v regionu pro případ budoucí liberalizace.
I přesto analytici varují, že obnova venezuelské ropné infrastruktury si vyžádá roky investic a země, která momentálně dodává méně než 1 % světové nabídky, nebude schopna rychle navýšit produkci. Vzhledem k obrovskému potenciálu však každé politické a právní uvolnění vytváří zásadní příležitosti pro americké těžaře, což trh okamžitě reflektoval.
Graf CVX.US (D1)
Zdroj: xStation5
