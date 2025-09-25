Chevron čeká kvartální dopad až 400 milionů USD kvůli akvizici Hess, ale získává přístup k obřím nalezištím

Společnost Chevron oznámila, že ve třetím čtvrtletí letošního roku očekává negativní dopad mezi 200 až 400 miliony USD, který souvisí s náklady na uzavření akvizice společnosti Hess. Obří transakce v hodnotě 55 miliard USD byla dokončena v červenci poté, co Chevron zvítězil v právní bitvě proti rivalovi Exxon Mobil, a tím si zajistil přístup k největšímu ropnému objevu posledních desetiletí.
Bez zahrnutí odstupného a dalších jednorázových nákladů očekává Chevron ve třetím čtvrtletí upravený zisk v rozmezí 50 až 150 milionů USD. Kapitálové výdaje však výrazně vzrostou – akvizice navýší investice společnosti o 1 až 1,25 miliardy USD.
Nově získaná aktiva z Hess by měla v tomto čtvrtletí přispět produkcí mezi 450–500 tisíci barelů ropného ekvivalentu denně, a to i při započtení plánovaných odstávek. Pro srovnání, Chevron ve druhém čtvrtletí vykázal celkovou produkci 3,4 milionu barelů ropného ekvivalentu denně.
Akvizice Hess je součástí největší vlny konsolidace v ropném průmyslu za posledních 20 let a vnímá se jako strategická reakce na vlastní akviziční kroky Exxonu, zejména v Permské pánvi. Klíčovým aktivem je Hessův 30% podíl v guayanském bloku Stabroek, který je považován za jedno z nejatraktivnějších ropných nalezišť současnosti.
Chevron nicméně čelí i dalším výzvám – firma plánuje propustit až 20 % globální pracovní síly, zaznamenala nárůst bezpečnostních incidentů a její operace ve Venezuele jsou ovlivněny geopolitickým napětím.
Z dlouhodobého pohledu však získání Hess posiluje Chevron v oblasti offshore těžby a dává mu klíčovou pozici v Guyaně, která se rychle stává jedním z nejvýznamnějších ropných producentů na světě.
Graf CVX.US (D1)
Akcie Chevronu se aktuálně obchodují na ceně 159,10 USD. Cena se pohybuje nad klouzavými průměry EMA 50 (155,04 USD) i SMA 100 (149,07 USD), což potvrzuje pokračující býčí momentum. RSI dosahuje 56 bodů, tedy v neutrálním pásmu, s dostatečným prostorem pro další růst bez známek překoupenosti.
Zdroj: xStation5
