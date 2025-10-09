Chevron rozšiřuje své digitální centrum v Indii – zaměřuje se na AI a efektivitu

-
Chevron otevřel nové technologické centrum v Bengalúru.
-
Centrum má posílit digitální, inženýrské a AI kapacity, nikoli snižovat počet zaměstnanců.
-
Projekt je součástí snahy o globální úsporu nákladů až 3 miliardy USD do roku 2026.
-
Chevron v Indii již zaměstnává přes 1 000 odborníků, plánuje investice ve výši 1 miliardy USD.
-
Chevron otevřel nové technologické centrum v Bengalúru.
-
Centrum má posílit digitální, inženýrské a AI kapacity, nikoli snižovat počet zaměstnanců.
-
Projekt je součástí snahy o globální úsporu nákladů až 3 miliardy USD do roku 2026.
-
Chevron v Indii již zaměstnává přes 1 000 odborníků, plánuje investice ve výši 1 miliardy USD.
Americký energetický gigant Chevron otevřel v indickém Bengalúru nové inovační a inženýrské centrum ENGINE o rozloze více než 29 000 m², které má posílit jeho digitální a AI kapacity. Tato expanze přichází rok po vzniku centra a potvrzuje rostoucí důležitost Indie jako klíčového technologického uzlu pro globální energetický sektor.
Cílem projektu je zefektivnit technické procesy, konsolidovat operace a přispět k snížení nákladů až o 3 miliardy USD do roku 2026, jak společnost deklarovala. Podle šéfa Chevronu v Indii, Akshaye Sahniho, firma využívá umělou inteligenci ke zlepšení výkonu strojů, vrtání i celkových operací. Projekt však není primárně zaměřen na snižování zaměstnanosti, ale spíše na optimalizaci výkonu a centralizaci odborné práce.
Rozšíření přichází v době, kdy Chevron plánuje propustit 15–20 % své globální pracovní síly, a zároveň posiluje přítomnost v regionech s vysokou kvalitou a dostupností technického talentu. Indie podle Sahniho nabízí unikátní kombinaci odborníků v oblastech mechaniky, geologie, ropného inženýrství, elektrotechniky i stavebnictví, což bylo klíčovým faktorem pro lokalizaci centra právě zde.
Centrum již od roku 2024 nabralo přes 1 000 specialistů a v následujících letech plánuje investovat až 1 miliardu USD do lidí, technologií a infrastruktury. Součástí je i výkonné výpočetní středisko pro modelování geologických struktur v reálném čase a tvorbu digitálních dvojčat Chevronových zpracovatelských závodů.
Chevron v tuto chvíli neplánuje otevření dalších ENGINE center mimo Indii a zaměřuje se na další růst a upskilling svého indického týmu.
Graf CVX.US (D1)
Akcie společnosti Chevron se aktuálně obchodují na úrovni 154,64 USD, tedy těsně pod klouzavým průměrem EMA 50 (155,15 USD) a stále nad SMA 100 (150,88 USD). To ukazuje na určitou technickou nerozhodnost, přičemž cena se pohybuje ve zúženém pásmu mezi těmito dvěma klouzavými průměry. RSI se nachází na hodnotě 47,9, což odráží neutrální náladu trhu s mírným náznakem prodejního tlaku. MACD zůstává pod nulou a pod signální linií, ale rozdíl se zmenšuje (−0,15), což může naznačovat blížící se potenciální býčí překřížení, pokud dojde k dalšímu růstu ceny.
Technicky se akcie aktuálně snaží opětovně prorazit nad EMA 50, která slouží jako rezistence. Pokud se průraz podaří, může následovat růst k úrovním 157–159 USD, kde se nachází předchozí lokální maxima. Naopak neúspěch a pokles pod SMA 100 by otevřel prostor pro korekci směrem k 148–150 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak přijal poradní role u Microsoftu a společnosti Anthropic
Akcie Applied Digital rostou o 26 % po silných výsledcích a nové AI infrastrukturní smlouvě
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a rozšiřuje výzkum in vivo CAR-T terapií
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.