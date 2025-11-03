Coeur Mining kupuje New Gold za 7 miliard USD, reaguje na rekordní růst cen zlata

-
Coeur Mining kupuje New Gold v čistě akciové transakci za 7 miliard USD.
-
Akcionáři New Gold dostanou 0,4959 akcie Coeur za každou svou akcii.
-
Akvizice přichází po růstu ceny zlata nad 4 000 USD/unci, což zvyšuje hodnotu těžařů.
-
Spojením vznikne větší severoamerický hráč s diverzifikovaným portfoliem a vyšší efektivitou.
-
Coeur Mining kupuje New Gold v čistě akciové transakci za 7 miliard USD.
-
Akcionáři New Gold dostanou 0,4959 akcie Coeur za každou svou akcii.
-
Akvizice přichází po růstu ceny zlata nad 4 000 USD/unci, což zvyšuje hodnotu těžařů.
-
Spojením vznikne větší severoamerický hráč s diverzifikovaným portfoliem a vyšší efektivitou.
Společnost Coeur Mining, americký těžař drahých kovů, oznámila akvizici kanadské firmy New Gold Inc. v rámci transakce v hodnotě 7 miliard USD, která proběhne zcela formou výměny akcií. Tento krok přichází v době, kdy cena zlata dosahuje historických maxim nad 4 000 USD za unci, což zvyšuje atraktivitu těžařských aktiv a těžebních projektů.
Podle dohody obdrží akcionáři New Gold 0,4959 akcie společnosti Coeur Mining za každou akcii New Gold, čímž dojde k rozšíření provozů Coeur o důležité kanadské doly, které New Gold vlastní. Spojením firem vznikne nový hráč s diverzifikovaným portfoliem dolů v Severní Americe a posílenou pozicí na trhu zlata.
Transakce reflektuje agresivní strategii expanze v době, kdy zlaté společnosti profitují z vysokých cen kovu, ale zároveň čelí tlaku na růst rezerv a produkce. Díky tomuto spojení si Coeur zajistí přístup ke kvalitním kanadským projektům, čímž rozšíří své geografické působení a sníží závislost na jednotlivých dolech.
Akvizice rovněž zvyšuje šanci na lepší provozní efektivitu a dlouhodobé úspory nákladů, které by mohly pozitivně ovlivnit hospodářské výsledky sloučené společnosti.
Graf CDE.US (D1)
Akcie společnosti Coeur Mining po dosažení maxima poblíž 22 USD zaznamenaly výraznější korekci a aktuálně se obchodují u úrovně 17,15 USD, což odpovídá blízkosti EMA 50 (17,21 USD). Tato hladina může sloužit jako krátkodobá technická podpora, přičemž SMA 100 (13,50 USD) leží výrazně níže a naznačuje předchozí silný růstový trend.
Zdroj: xStation5
Graf NGD.US (D1)
Akcie New Gold se obchodují kolem 7,31 USD, tedy výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 na 6,52 USD a SMA 100 na 5,69 USD. RSI se nachází na hodnotě 59,3, tedy blízko překoupené zóny, což však zatím neindikuje obrat. MACD je pozitivní a vykazuje býčí překřížení, což podporuje pokračující nákupní zájem.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Optimismus na Wall Street opět slábne 🗽 Americký dolar klesá z nedávných maxim
Venezuela: Co by znamenala změna moci pro ceny ropy?
Akcie týdne – Comcast Corp (06.11.2025)
US Open: US100 ztrácí 1 % v důsledku výprodeje akcií polovodičových a softwarových společností📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.