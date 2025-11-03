UBS poprvé po rozhodnutí o AT1 dluhu prodává nové dluhopisy

-
UBS prodává první dluhopisy od soudního rozhodnutí o zrušeném AT1 dluhu Credit Suisse.
Dluhopisy jsou v USD a nesou rating A2/A-/A, s marží 115–120 bps nad Treasury.
Banka čelí právnímu riziku kvůli 20,5 mld. USD zrušeného AT1 dluhu a dalším expozicím.
Výnosy z dluhopisů budou použity na obecné firemní účely, trh však zůstává ve střehu.
Švýcarská banka UBS Group AG vstoupila poprvé od kontroverzního soudního rozhodnutí ohledně dluhu bývalé Credit Suisse na dluhopisové trhy a nabídla dvě nové emise benchmarkových dluhopisů v amerických dolarech. Tento krok přichází jen krátce po rozhodnutí Švýcarského federálního správního soudu, který označil zrušení 16,5 miliardy CHF (cca 20,5 miliardy USD) v AT1 dluhopisech Credit Suisse za nezákonné.
Nově nabízené dluhopisy UBS mají rating A2/A-/A, přičemž kratší emise je nabízena s marží okolo 120 bazických bodů nad americké státní dluhopisy, delší pak kolem 115 bazických bodů. Výnosy z emise mají být využity pro obecné firemní účely.
Rozhodnutí vydat nové dluhopisy přichází navzdory přetrvávajícím právním a reputačním rizikům, které UBS čelí v důsledku akvizice Credit Suisse. UBS oznámila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá, ale právní nejistota kolem AT1 dluhopisů – považovaných za nejrizikovější typ bankovního dluhu – zůstává jedním z hlavních rizikových faktorů pro investory.
Celý kontext je o to napjatější, že UBS se také potýká s otázkami ohledně své expozice vůči americkému dodavateli autodílů First Brands Group, který nedávno zbankrotoval. Přestože CEO Sergio Ermotti hájí investiční strategii banky, trh zůstává opatrný.
Na druhou stranu poslední výsledky UBS překonaly očekávání analytiků, což bance poskytlo jistou důvěru při návratu na trh korporátních dluhopisů.
Graf UBSG.CH (D1)
Akcie švýcarské banky UBS se po období poklesu stabilizovaly kolem úrovně 30,67 CHF, kde se nachází i důležitá technická zóna – klouzavý průměr SMA 100 (30,52 CHF). Cena se aktuálně pohybuje těsně pod 50denním EMA (31,30 CHF), což z ní činí významnou rezistenci v krátkodobém horizontu. RSI na hodnotě 43,6 značí slabé momentum a ukazuje, že trh zatím neprojevuje silný nákupní zájem.
Nedávný odraz od 100denního průměru a mírný růst mohou signalizovat počáteční snahu o obrat, ale pro potvrzení býčího scénáře by bylo klíčové prorazit a udržet se nad úrovní 31,30 CHF. Krátkodobě může dojít k boční konsolidaci mezi 30,30 a 31,30 CHF, dokud trh nezíská nový fundamentální impulz.
Zdroj: xStation5
