Kimberly-Clark kupuje Kenvue za 48,7 miliardy USD, vznikne nový gigant spotřebního zdraví

Kimberly-Clark koupí Kenvue za 48,7 mld. USD ve formě hotovosti a akcií.
Akcionáři Kenvue obdrží 21,01 USD za akcii, což znamená prémiové ocenění.
Akcie Kenvue rostou, Kimberly-Clark klesají kvůli obavám z ceny a právních rizik.
Vznikne spotřebitelský obr s ročními tržbami přes 32 miliard USD a portfoliem silných značek.
-
-
-
Společnost Kimberly-Clark oznámila akvizici výrobce léku Tylenol, společnosti Kenvue, v transakci v hodnotě přibližně 48,7 miliardy USD. Spojením těchto dvou firem vznikne jeden z největších hráčů na trhu spotřebního zdraví a osobní péče ve Spojených státech s očekávanými ročnými tržbami kolem 32 miliard USD.
Obchod bude realizován v hotovosti a akciích, přičemž akcionáři Kenvue obdrží 3,50 USD a 0,15 akcie Kimberly-Clark za každou svou akcii, což představuje celkovou hodnotu 21,01 USD za akcii Kenvue. To odpovídá akviziční hodnotě vlastního kapitálu 40,32 miliardy USD, podle výpočtů agentury Reuters. Zbytek do celkové hodnoty transakce tvoří převzetí dluhu.
Akcie Kenvue v předobchodní fázi vzrostly o 18 %, zatímco Kimberly-Clark oslabily o 12,5 %, což odráží obavy investorů z výše investice i z případných právních rizik. Kenvue byla totiž v posledních měsících pod tlakem kvůli strategickému přezkumu, změnám ve vedení a narůstajícím soudním sporům, včetně mediálního dopadu výroků prezidenta Donalda Trumpa, který spojoval Tylenol s autismem.
Kenvue byla původně odštěpena od zdravotnického giganta Johnson & Johnson v roce 2023, a spekulace o jejím prodeji nebo rozdělení se objevily už dříve v letošním roce.
Spojením vznikne široké portfolio značek – od Neutrogeny a Tylenolu, přes Kleenex až po Huggies, které pokrývají trhy od péče o zdraví až po dětské produkty a osobní hygienu.
Graf KMB.US (D1)
Cena akcií společnosti Kimberly-Clark se nadále nachází pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (123,28 USD) i SMA 100 (127,20 USD), což potvrzuje pokračující klesající trend. Krátkodobý odraz zpět k rezistenční oblasti kolem 123–124 USD může být omezený, pokud se neobjeví silnější nákupní zájem. RSI se drží na hodnotě 43,2, tedy stále pod neutrální úrovní 50, což signalizuje slabé momentum.
Zdroj: xStation5
