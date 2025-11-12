Chevron zrychluje: Cílí na 10% růst cash flow ročně a další úspory do roku 2030

-
Chevron plánuje růst volného cash flow a zisků o více než 10 % ročně do roku 2030.
-
Kapitálové výdaje budou sníženy, náklady optimalizovány technologií a restrukturalizací.
-
Produkce poroste stabilně o 2–3 % ročně.
-
Společnost investuje do využití AI a energetické podpory pro datová centra.
-
Chevron plánuje růst volného cash flow a zisků o více než 10 % ročně do roku 2030.
-
Kapitálové výdaje budou sníženy, náklady optimalizovány technologií a restrukturalizací.
-
Produkce poroste stabilně o 2–3 % ročně.
-
Společnost investuje do využití AI a energetické podpory pro datová centra.
Americká ropná společnost Chevron představila na investorském dni nové ambiciózní cíle, které počítají s růstem volného peněžního toku o více než 10 % ročně až do roku 2030. Společnost chce zároveň zvyšovat produkci ropy a plynu a dále snižovat provozní náklady i kapitálové výdaje.
Nové výhledy přichází po dokončení akvizice společnosti Hess za 55 miliard USD, kterou Chevron uzavřel v červenci 2025. Ta byla dlouho brzděna regulačními procesy a oddalovala zveřejnění dlouhodobých plánů.
Podle finanční ředitelky Eimear Bonner se Chevron bude opírat o „kvalitní aktiva, silnou rozvahu a disciplinovaný investiční program“, což mu umožní prosperovat i v prostředí nižších cen ropy. Společnost pracuje s konzervativním scénářem ceny 70 USD za barel ropy Brent, přičemž i v případě poklesu k 50 USD za barel by si měla udržet schopnost financovat jak investice, tak dividendy.
Významné cíle a změny:
-
Růst volného cash flow a zisku na akcii o více než 10 % ročně do roku 2030.
-
Produkce ropy a plynu poroste tempem 2–3 % ročně (aktuálně 4,1 milionu barelů ekvivalentu denně).
-
Snížení kapitálových výdajů na 18–21 miliard USD ročně, oproti dřívějšímu cíli 19–22 miliard.
-
Navýšení plánovaných úspor na 3–4 miliardy USD do konce roku 2026 (dříve 2–3 miliardy).
Z těchto úspor bude:
-
2 miliardy USD dosaženo díky restrukturalizaci a zjednodušení organizace,
-
1 miliarda USD prostřednictvím technologií a vzdáleného monitoringu provozu.
Nové projekty a důraz na technologie
Chevron oznámil, že připravuje projekt napájení AI datového centra pomocí zemního plynu v Západním Texasu, který by měl být spuštěn v roce 2027. V současnosti probíhají jednání s potenciálními odběrateli, mezi nimiž jsou OpenAI nebo Meta, a rozhodnutí o investici se očekává v roce 2026.
Bonner také uvedla, že Chevron navýší rozpočet na průzkum nových ložisek a zapojí umělou inteligenci pro rychlejší analýzu geologických dat – s cílem zkrátit časovou náročnost projektů, které tradičně trvají i několik let.
Graf CVX.US (D1)
Akcie společnosti Chevron se aktuálně obchodují na úrovni 156,00 USD, což znamená mírné proražení nad klouzavé průměry. Cena se nachází nad EMA 50 (154,48 USD) i nad SMA 100 (153,90 USD), což technicky značí přechod do býčího nastavení a potenciální začátek nové růstové fáze. RSI osciluje kolem hodnoty 53, tedy v neutrální zóně, což dává akciím prostor pro další růst bez rizika překoupení.
Z krátkodobého hlediska bude klíčové, zda se akciím podaří udržet nad oběma klouzavými průměry a tím potvrdit návrat k růstu. Případné odmítnutí na současných úrovních by mohlo vést k návratu zpět k pásmu 152 USD, kde se nachází krátkodobá technická podpora.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výprodej akcií Alibaba pokračuje kvůli obavám Bílého domu o národní bezpečnost📌
Shrnutí výsledkové sezóny v USA 🗽Co ukazují nejnovější data FactSet
US Open: US100 zahajuje pokus o odraz 🗽Akcie Micron poblíž historických maxim📈
Google předkládá nápravná opatření Evropské komisi poté, co mu byla uložena pokuta 2,95 miliardy eur za ad‑tech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.