Čína po splnění závazku vůči USA přechází na levnější brazilskou sóju

-
Čína přesouvá nákupy sóji z USA na levnější brazilské dodávky, jakmile naplnila své závazky vůči Washingtonu.
-
Americké boby jsou cenově méně výhodné, což ztěžuje jejich využití mimo státní zakázky.
-
Dlouhodobý závazek vůči USA (25 mil. tun ročně do roku 2028) zůstává v platnosti, jeho plnění však může vyžadovat další politická rozhodnutí a celní úlevy.
-
Čína aktivně řídí svou obchodní politiku mezi politickými dohodami a ekonomickými realitami.
-
Čína, největší světový dovozce sójových bobů, zvýšila nákupy brazilské sóji poté, co splnila první část svých závazků vůči Spojeným státům v rámci obchodního příměří. Během posledního týdne čínští dovozci objednali nejméně 25 lodních nákladů sóji, převážně s dodáním v březnu a dubnu, uvedli obchodníci obeznámení s obchody.
Zatímco americké dodávky byly využity k naplnění politického závazku, další nákupy se nyní přesouvají k cenově výhodnějším brazilským zásobám. Podle obchodníků jsou náklady na americké boby výrazně vyšší než u brazilských, což by vedlo ke ztrátám při jejich zpracování (crush margins).
Peking během posledních tří měsíců nakoupil přibližně 12 milionů tun americké sóji, čímž naplnil závazek dohodnutý v listopadu administrativou Donalda Trumpa. V delším horizontu se USA a Čína dohodly, že Peking bude ročně nakupovat nejméně 25 milionů tun americké sóji až do roku 2028.
Podle analytiků zůstává plnění dohody politickou prioritou. „I kdyby to znamenalo určité ekonomické oběti, Čína může svých cílů dosáhnout prostřednictvím řízení rezerv nebo jiných nástrojů,“ uvedl Hanver Li ze společnosti JC Intelligence.
Čína sice snížila cla a zrušila zákazy dovozu pro tři americké vývozce, ale dovoz americké sóji stále podléhá 13% clu, což ztěžuje účast soukromých zpracovatelů. Další snížení cel by mohlo být nezbytné, aby se soukromý sektor zapojil do další vlny nákupů.
Graf SOYBEAN (H1)
Ceny sójových bobů se po nedávném růstu odrazily od maxima 1 075,68 USD, odkud následně korigovaly zpět pod úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu (1 066,67 USD). Aktuálně se obchodují na 1 063,17 USD, těsně pod důležitými klouzavými průměry EMA 50 (1 064,80 USD) a SMA 100 (1 063,41 USD), které nyní fungují jako rezistence. Korekce ceny zatím našla oporu nad 38,2 % retracementem na 1 061,09 USD, což je krátkodobě důležitá technická úroveň. Pokud by byla proražena, další podpora se nachází na 50% hladině (1 056,58 USD) a poté na 61,8 % (1 052,07 USD). CCI se pohybuje mírně pod neutrální linií (-19,1), což ukazuje na chladnutí býčího momenta. Momentum však míří vzhůru a hodnota nad 99 indikuje pokus trhu o stabilizaci a možné obnovení růstu. Cena se zároveň snaží udržet nad oblastí, kde se sbíhají EMA a SMA, což může být klíčové pro další vývoj.
Zdroj: xStation5
