Čínský export roste nejrychleji od začátku obchodní války s USA 🔎

- Vývoz vzácných zemin z Číny v září meziměsíčně klesl o 31 % a dosáhl nejnižší úrovně od února, a to v důsledku přísnějších vývozních kontrol.
- Čínský export meziročně vzrostl o 8,3 % (nejvíce za posledních šest měsíců) a import stoupl o 7,4 % meziročně (nejvyšší růst za 17 měsíců).
- Rekordní měsíční dovozy železné rudy a sóji podtrhují odolnou poptávku.
- Obchodní přebytek činil 90,5 miliardy USD, což bylo mírně pod očekáváním kvůli silnému růstu importu.
Dnes ráno byla zveřejněna obchodní data Číny za září, která překonala očekávání. Export vzrostl meziročně o 8,3 % na 328,6 miliardy USD (nejvyšší hodnota za šest měsíců), zatímco import se zvýšil o 7,4 % meziročně (nejvyšší za 17 měsíců). Obchodní přebytek se rozšířil na 90,45 miliardy USD.
Struktura exportu je pro investory klíčová. Vývoz do USA meziročně klesl o 27 %, ale tento pokles byl více než kompenzován dvouciferným růstem vývozu do EU (~14 %), zemí ASEAN (~15–16 %), Afriky (~56 %) a dalších trhů mimo USA (celkově +14,8 %). Tato diverzifikace pomáhá Číně udržet tempo růstu HDP blízko 5 %, a to navzdory dřívějšímu zvýšení cel.
Export do USA výrazně poklesl od začátku obchodní války v dubnu, ale ostatní regiony výpadek nahradily. Dovoz z USA do Číny však zůstal relativně stabilní.
V uplynulém týdnu prudce vzrostlo politické riziko. Peking rozšířil vývozní omezení na vzácné zeminy a magnety, kde má téměř monopolní postavení. Tento krok vyvolal silnou nevoli americké administrativy. Trump pohrozil obnovením 100% cel a zavedením dalších omezení na vývoz softwaru. V reakci na to čínské futures ke konci páteční seance oslabily téměř o 6 %. Investoři se začali obávat další eskalace a nových narušení dodavatelských řetězců v odvětvích jako automobilový průmysl, elektromobily, baterie, letectví nebo obnovitelné zdroje energie.
Mírná deeskalace následovala o víkendu po příspěvku Donalda Trumpa, v němž ujistil, že USA a Čína dosáhnou dohody, a zdůraznil, že obchodní válka neprospívá ani jedné straně. Trhy stále doufají v možnou schůzku Xi–Trump na summitu APEC později tento měsíc, i když rozsah možných výsledků se rozšířil. Krátkodobě dopad napětí tlumí rostoucí export na trhy mimo USA, předzásobení komoditami (ocel, uhlí, sója z Jižní Ameriky) a přesměrování obchodu přes centra jako Vietnam – nicméně trojnásobná cla USA by představovala zásadní dezinflační šok pro čínský exportní sektor a ránu pro globální riziková aktiva.
Čínské indexy dnes výrazně posilují, přibližně o 3,50–4,00 %. Index CHN.cash roste o 3,75 % na 9 175 bodů. Navzdory zlepšené tržní náladě se však indexy stále nacházejí více než 2,25 % pod úrovněmi z pátečního otevření.
