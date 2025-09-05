Citi předává správu 80 miliard USD společnosti BlackRock: restrukturalizace wealth managementu pokračuje

Citigroup oznámila, že uzavřela dohodu se společností BlackRock, která nově převezme správu aktiv v hodnotě přibližně 80 miliard USD pro klienty divize privátního bankovnictví. Tento krok je součástí širší strategie Citi na zefektivnění wealth managementu a soustředění se více na poradenství a strategii, nikoliv samotnou správu portfolií.
Partnerství s lídrem trhu
BlackRock, největší správce aktiv na světě, již část z Citi spravovaných 635 miliard USD klientských investic obhospodařoval. Tato nová dohoda výrazně rozšiřuje jeho roli a posiluje strategickou spolupráci mezi oběma firmami. BlackRock převezme implementaci investičních strategií, zatímco klienti Citi budou i nadále dostávat poradenství od svých bankéřů v oblasti alokace aktiv a finančního plánování.
Citi zároveň nasadí platformu Aladdin Wealth od BlackRocku, která umožní lepší analýzu a správu portfolií privátním bankéřům i investičním specialistům.
Efektivita a úspory nákladů
Podle analytika Christophera Marinaca z Janney Montgomery Scott je tento krok nejen logickým vyústěním již existujícího vztahu mezi oběma firmami, ale také způsobem, jak Citi může rychle snížit náklady. Přesun správy aktiv na externího partnera umožní zefektivnění provozu a vyšší ziskovost, což zapadá do celkové restrukturalizace pod vedením CEO Jane Fraserové.
Součástí dohody, jejíž platnost má začít ve 4. čtvrtletí roku 2025, je i přechod vybraných zaměstnanců CIM do BlackRocku, kde budou nadále spravovat portfolia pro klienty Citi.
Pro BlackRock důležitý krok v růstu
Pro BlackRock jde o významný příliv nových aktiv a zároveň otevření dveří k privátním investičním strategiím Citi, což je klíčová oblast, na kterou se firma v posledních letech zaměřuje. Společnost má ambiciózní plán vybrat do roku 2030 až 400 miliard USD v oblasti private markets, kde hledá vyšší marže na rozdíl od nízkonákladových indexových strategií.
V rámci tohoto posunu BlackRock již v červnu oznámil, že začne zahrnovat privátní aktiva do svých penzijních plánů, které dnes tvoří více než polovinu spravovaných prostředků.
C.US (D1)
Akcie Citigroup se aktuálně obchodují na úrovni 94,99 USD, což je poblíž lokálních maxim po silném růstovém trendu z přelomu jara a léta 2025.
EMA 50 (91,17 USD) i SMA 100 (82,70 USD) rostou a cena se nachází nad oběma klouzavými průměry, což potvrzuje býčí nastavení trhu.
RSI dosahuje 55,7, což značí neutrální až mírně pozitivní momentum – stále je zde prostor pro růst bez rizika překoupení.
MACD zůstává nad signální linií, i když histogram ukazuje mírné slábnutí tempa.
Akcie si udržují silnou podporu v okolí EMA 50. Pokud bude tato úroveň udržena, může dojít k dalšímu růstu směrem k psychologické hladině 100 USD. Naopak prolomení EMA by mohlo otevřít prostor ke korekci směrem k 86–88 USD.
Zdroj: xStation5
BLK.US (D1)
Akcie BlackRock se obchodují kolem 1093,04 USD, v těsné blízkosti 50denním klouzavým průměrem, což signalizuje možné oslabování růstového trendu.
EMA 50 (1095,68 USD) je nyní testována, zatímco SMA 100 (1028,70 USD) stále roste. Tento vývoj může naznačovat začátek korekční fáze.
RSI se nachází na hodnotě 46,6, tedy pod neutrální zónou, což značí slábnoucí nákupní sílu.
MACD překřížil signální linii směrem dolů a histogram je negativní, což potvrzuje momentální negativní momentum.
Z technického hlediska může být rozhodující právě hladina EMA 50. Pokud cena trvale prorazí pod tuto úroveň, mohl by následovat pokles ke klíčové podpoře na úrovni SMA 100 (1028 USD). Naopak návrat nad EMA 50 by mohl obnovit růstový trend a zacílit na úrovně kolem 1140 USD.
Zdroj: xStation5
