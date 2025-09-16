Citi vidí Ether na konci roku na 4 300 USD, býčí scénář sahá až k 6 400 USD

Investiční banka Citigroup zveřejnila svou novou cílovou cenu pro kryptoměnu Ether (ETH) ke konci roku 2025, kterou stanovila na 4 300 USD. Tento odhad reflektuje rostoucí investorský zájem o Ethereum, zejména v souvislosti s rozvojem stablecoinů, tokenizace aktiv a možností stakingu, které činí Ether atraktivnější alternativou oproti Bitcoinu.
Cílová cena Citigroup sice zůstává pod historickým maximem 4 955 USD, kterého ETH dosáhl minulý měsíc, ale představuje optimistický výhled vzhledem k současné volatilitě trhu. Podle banky je současná cena pravděpodobně tažena více spekulativním sentimentem než fundamenty, což ukazuje na krátkodobý přetlak nákupních objednávek.
Ether se podle Citi stává preferovaným tokenem pro firmy hledající aktivní výnosy, a to díky možnosti stakingu – držitelé mohou získávat výnosy za účast na zabezpečení sítě Ethereum, na rozdíl od Bitcoinu, který spoléhá pouze na cenové zhodnocení.
Přesto Citi očekává, že ETF toky do Etheru budou nižší než u Bitcoinu, což může zpomalit růst cen v případě slabšího institucionálního zájmu.
Ve své analýze Citi představila také alternativní scénáře:
Býčí scénář (6 400 USD): Silný růst aktivity v síti, rozšiřující se adopce ethereum-aplikací, tokenizace a stablecoiny.
Medvědí scénář (2 200 USD): Oslabení globální ekonomiky a pokles akciových trhů by mohly ochladit investorskou chuť riskovat.
Pro srovnání, Standard Chartered nedávno zvýšil svou cílovou cenu pro ETH až na 7 500 USD, poukazujíc na větší angažovanost korporací a potenciál růstu sektoru stablecoinů až osminásobně do roku 2028.
Celkově je výhled pro Ether vnímán jako pozitivní, ale volatilní, s důrazem na sílící využití Ethereum sítě mimo spekulativní obchodování – což může být klíčem k dlouhodobému růstu hodnoty ETH.
Graf Ethereum (D1)
Cena kryptoměny Ethereum (ETH) se aktuálně pohybuje kolem úrovně 4 495 USD, přičemž zůstává nad klouzavými průměry EMA 50 (4 192 USD) i SMA 100 (3 567 USD). Tato konfigurace jednoznačně potvrzuje býčí trend, který trvá již několik měsíců.
Po dosažení vrcholu v oblasti 4 940 USD přešla cena do postupné konsolidace, přičemž se stále drží v horní části růstového kanálu. Momentum ukazuje hodnotu blízko 100, což značí zachované pozitivní tempo, i když bez nového impulzu k průrazu. Williams %R se nachází na hodnotě -49, což odpovídá neutrálnímu nastavení, tedy bez známek překoupenosti či přeprodanosti.
Technicky je klíčové, že Ethereum udržuje cenu nad EMA 50, která aktuálně funguje jako hlavní dynamická podpora. V případě obnoveného nákupního zájmu by mohlo dojít k dalšímu testování rezistence u 4 800–5 000 USD. Naopak pokles pod EMA 50 by mohl vést ke korekci směrem k oblasti 4 000 USD, kde se zároveň nachází i předchozí konsolidační zóna.
Zdroj: xStation5
