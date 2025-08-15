Citigroup otevírá dveře kryptu: Zvažuje služby pro stablecoiny i správu ETF

Citigroup, jedna z největších bank na světě, zvažuje vstup do oblasti správy stablecoinů a digitálních aktiv, čímž reaguje na nedávné legislativní změny ve Spojených státech, které otevírají nové příležitosti pro tradiční finanční instituce v sektoru kryptoměn.
Podle vyjádření Biswarupa Chatterjeeho, globálního šéfa pro partnerství a inovace v divizi služeb Citigroup, je banka připravena poskytnout úschovu pro vysoce kvalitní aktiva, která slouží jako zajištění stablecoinů. Nový americký zákon totiž vyžaduje, aby stablecoinové projekty držely bezpečná aktiva, jako jsou státní dluhopisy nebo hotovost, což vytváří prostor pro tradiční banky nabídnout tyto služby.
Citigroup se zároveň dívá i dál – zvažuje vlastní emisi stablecoinu a také rozšíření do správy digitálních aktiv, která kryjí kryptoměnové investiční produkty, například ETF. Jen samotný bitcoinový ETF od BlackRocku (iShares Bitcoin Trust) má tržní kapitalizaci okolo 90 miliard USD, a poptávka po kvalitní úschově podkladových kryptoměn stále roste. Dosud tento segment dominuje Coinbase, která podle svého vyjádření spravuje přes 80 % ETF emitentů.
Vedle custody služeb Citi testuje i blokchainová řešení pro platby v reálném čase – například tokenizované převody amerických dolarů mezi účty v New Yorku, Londýně a Hongkongu 24/7. Do budoucna chce banka umožnit klientům odesílat stablecoiny, směňovat je za fiat měny a provádět okamžité platby.
Citigroup přistupuje k tématu se zřetelem na regulační požadavky, bezpečnostní opatření a rizika praní špinavých peněz, zejména při přeshraničních převodech. Všechny digitální aktiva budou muset být dle Chatterjeeho před akvizicí ověřena z hlediska legitimního původu.
Tento krok ze strany Citigroup naznačuje, že krypto a tradiční finance se začínají významně sbližovat, přičemž právě velké banky mohou být klíčem k širší adopci digitálních měn v každodenním platebním styku i institucionálním investování.
Graf C.US (D1)
Akcie společnosti Citigroup pokračují v jednoznačném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 95,43 USD, poblíž svého lokálního maxima. Cena se stabilně drží nad klouzavým průměrem EMA 50 (87,89 USD) i SMA 100 (78,47 USD), což potvrzuje pevné býčí nastavení trhu. RSI se nachází na hodnotě 63,4, což ukazuje na silný nákupní zájem, ale zároveň již blízko hranice překoupenosti, což může signalizovat možné krátkodobé zpomalení růstu. MACD setrvává v pozitivním teritoriu a udržuje rozestup nad signální linií, i když jeho růstové momentum se mírně zpomalilo.
Celkový technický obrázek zůstává pozitivní. Citigroup. Pokud se cena udrží nad 90 USD a bude pokračovat v růstu, může testovat další psychologickou hranici na 100 USD. Krátkodobou podporu lze očekávat v oblasti EMA 50, která bude důležitá pro udržení současného býčího trendu.
Zdroj: xStation5
