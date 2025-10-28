Coinbase mění trh u půjček zajištěných bitcoinem: nižší sazby a integrace DeFi

-
Coinbase znovu spustila půjčky kryté bitcoinem přes DeFi protokol Morpho s úrokem od 5 %.
-
Nový model kombinuje decentralizované finance s regulačním rámcem Coinbase.
-
Uživatelé získají likviditu, aniž by museli bitcoin prodávat.
-
Firma posiluje svou pozici vůči konkurenci a prohlubuje integraci s DeFi.
-
Společnost Coinbase Inc. přichází s novým modelem půjček, kde uživatelé mohou využít bitcoin jako zajištění a získat půjčku ve stabilní měně USDC prostřednictvím DeFi protokolu Morpho. Nabízí významně nižší úrokové sazby a upravenou strukturu.
Vývoj modelu půjček
Nový produkt umožňuje uživatelům vložit USDC do poolů spravovaných protokolem Morpho a poskytnout bitcoin jako kolaterál. Coinbase uvádí, že úroky mohou začínat od 5 %, což je přibližně polovina oproti běžným půjčkám krytým kryptoměnami. Původní model půjček Coinbase („Borrow“) byl v roce 2023 ukončen kvůli regulačnímu tlaku. Nyní jde o hybridní strukturu: DeFi protokol v kombinaci s KYC/AML procesy Coinbase.
Regulační a rizikový rámec
Klíčovou změnou je důraz na regulaci a kontrolu. Coinbase zdůrazňuje, že uživatelé jsou plně ověřeni, podléhají kontrole sankcí, než mohou produkt využívat. Kombinace DeFi protokolu s infrastrukturou Coinbase umožňuje využít výhody on‑chain systémů a zároveň zajistit náležitý dohled. To může Coinbase pomoci lépe fungovat v náročném regulatorním prostředí kryptopůjček.
Strategické důsledky
Pro dlužníky znamená tento model dostupnější likviditu zajištěnou bitcoinem, aniž by museli kryptoměnu prodat — zachovává tak expozici na BTC a zároveň získává kapitál. Pro Coinbase jde o rozšíření služeb, posílení loajality uživatelů a větší zapojení do DeFi ekosystému. Současně to znamená nutnost řídit rizika volatility kolaterálu (bitcoin) a rizika spojená s DeFi protokoly.
