Coinbase roste navzdory ztrátě: Investoři sázejí na dno kryptotrhu

Akcie Coinbase vzrostly až o 11 %, přestože firma vykázala slabé výsledky.
Tržby klesly o 20 % na 1,8 mld. USD, čistá ztráta činila 667 mil. USD.
Investoři sázejí na možné dno kryptotrhu a ocenění již započítalo negativní scénář.
Diverzifikace příjmů a revenue ze stablecoinů jsou klíčové pro další vývoj.
Akcie Coinbase výrazně posílily poté, co část investorů vyhodnotila slabé výsledky jako již započítané v ceně. Akcie během dnešního obchodování vzrostly až o 11 % na přibližně 156 USD, přestože den předtím oslabil o 8 % a za posledních 12 měsíců ztratil zhruba 50 %.
Společnost zveřejnila výsledky, které ukázaly na pokračující tlak v oblasti obchodní aktivity. Tržby ve čtvrtém čtvrtletí klesly o 20 % na 1,8 miliardy USD, což bylo horší než očekávání trhu. Coinbase zároveň vykázala čistou ztrátu 667 milionů USD, mimo jiné kvůli přecenění svých kryptoměnových aktiv.
Slabší výsledky odrážejí nižší obchodní objemy a pokles cen digitálních aktiv. Coinbase je nadále výrazně závislá na vývoji kryptotrhu a retailové aktivitě, přičemž cena akcie často kopíruje pohyb Bitcoinu. Ten během páteční seance rovněž oživil po několika dnech poklesu.
Pozitivně však investoři hodnotili některé strukturální prvky výsledků. Analytici poukazují například na to, že 12 produktů společnosti generuje roční tržby přesahující 100 milionů USD, což ukazuje na postupnou diverzifikaci příjmů mimo samotné spotové obchodování.
Významnou roli hraje také příjem z revenue-sharingu navázaný na stablecoin USD Coin, který je považován za stabilnější a maržově atraktivnější zdroj výnosů než klasické transakční poplatky. Diskuze kolem nové legislativy týkající se stablecoinů však přináší regulatorní nejistotu, která by mohla tento segment ovlivnit.
Krátkodobé posílení akcií tak může odrážet přesvědčení části trhu, že nejhorší fáze poklesu kryptoměn je již započítána, přestože fundamentální prostředí zůstává náročné.
Graf COIN.US (D1)
Akcie Coinbase se obchodují kolem 158,60 USD a i přes krátkodobý odraz zůstávají v jasně klesajícím trendu. Od říjnových maxim nad 380 USD akcie postupně ztratily více než polovinu hodnoty a struktura trhu nadále vytváří nižší maxima i nižší minima. Cena se nachází hluboko pod EMA 50 (219,94 USD) i pod SMA 100 (273,01 USD), přičemž oba klouzavé průměry mají výrazně klesající sklon. To potvrzuje pokračující střednědobý medvědí trend. Oblast 210–220 USD nyní představuje silnou rezistenční zónu. Nejbližší podpora se nachází v pásmu 145–150 USD, kde trh nedávno reagoval odrazem. Její prolomení by mohlo otevřít prostor k dalšímu poklesu směrem k oblasti 130 USD. Naopak návrat nad 180 USD by byl prvním signálem, že kupci začínají přebírat kontrolu.
Zdroj: xStation5
