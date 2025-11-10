Coinbase spouští platformu pro předběžné prodeje tokenů, první nabídka od 17. listopadu

-
Nová platforma Coinbase umožňuje retailovým investorům účastnit se prodeje tokenů před jejich veřejným zalistováním.
-
Alokace tokenů bude řízena algoritmem; nákupy probíhají v USDC a účastnit se mohou pouze ověření uživatelé.
-
Ochranná opatření zahrnují lock-up pro emitenty a penalizaci za rychlý prodej tokenů.
-
Tento krok představuje strategický posun Coinbase směrem k rozvoji kapitálových služeb v kryptosvětě, avšak klíčová zůstává kvalita projektů a regulační dohled.
-
Společnost Coinbase Global představila novou platformu, která umožní individuálním investorům účastnit se nabídek digitálních tokenů ještě před jejich veřejným uvedením na burze. Jde o významnou změnu způsobu, jakým mohou projekty financovat svůj rozvoj a jak mohou retailoví investoři získat přístup.
Strategický krok Coinbase
Coinbase uvádí platformu pro prodeje tokenů, která bude hostit přibližně jednu nabídku měsíčně, počínaje projektem Monad (token MON) naplánovaným na období 17.–22. listopadu. Kupovat bude možné pouze za stablecoin USDC a účastníky budou pouze ověření uživatelé v dobrém stavu.
Nové uspořádání s ochranami
Aby se vyhnula problémům z ICO éry 2017‑18, Coinbase zavádí různé ochrany. Alokace tokenů bude určena algoritmem, nikoli pouze principem „kdo dřív přijde“. Týmy projektů budou mít zavedenou minimálně 6měsíční uzamčenou dobu před prodejem svých tokenů, aby se snížilo riziko dumpingu. Uživatelé, kteří budou své nově získané tokeny rychle prodávat (do 30 dní od uvedení), mohou v budoucnu dostávat menší alokace.
Význam pro Coinbase
Tato iniciativa odráží ambici Coinbase rozšířit své aktivity nad rámec obchodování a stát se širším poskytovatelem služeb v oblasti digitálních aktiv. Firma usiluje o vytvoření inkluzivního modelu přístupu k tokenovým prodejům pro běžné investory, nejen pro instituce. Pro projekty to nabízí novou cestu k získání kapitálu a distribuci v rámci ekosystému zavedené burzy.
Tržní a regulační kontext
Spuštění přichází v době příznivějšího regulačního prostředí v USA i v zahraničí. Model s vestavěnými ochranami může posílit důvěru regulatorních orgánů i účastníků. Nabídkový model je jakýmsi restartem éry ICO s větší strukturou a Coinbase se profiluje jako pionýr této změny.
Rizika a aspekty pro zvážení
I když model slibuje širší přístup, zůstávají rizika: ocenění tokenů může být velmi volatilní, fundamenty projektů se mohou značně lišit a regulační riziko stále přetrvává. Pro účastníky bude klíčové splnit požadavky a porozumět mechanice prodeje tokenů. Z pohledu Coinbase je naprosto zásadní výběr projektů – úspěch platformy bude záviset na schopnosti ověřit kvalitu týmu, tokenomiky a distribuce.
