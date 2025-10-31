Coinbase zůstává lídrem mezi kryptoburzami v USA, ale konkurence sílí

-
Coinbase překonala odhady zisku za Q3 díky rostoucím objemům obchodů.
-
Noví veřejně obchodovaní konkurenti (Gemini, Bullish) a příprava IPO od Krakenu mění konkurenční prostředí.
-
Akvizice Deribit a Echo ukazují na agresivní expanzi Coinbase.
-
I přes rostoucí konkurenci má Coinbase silné postavení díky důvěře investorů a vztahům s regulátory.
-
-
-
-
Společnost Coinbase opět překonala odhady zisku za třetí čtvrtletí, což posiluje její pozici jako nejdůvěryhodnější veřejně obchodované kryptoburzy v USA. Přesto však čelí rostoucí konkurenci, a to nejen kvůli přílivu nových hráčů, ale i kvůli měnícímu se regulatornímu prostředí.
S nástupem prezidenta Donalda Trumpa do funkce v lednu došlo k uvolnění regulací v oblasti kryptoměn, což pomohlo trhu vyrůst až na hodnotu 3,7 bilionu USD a katapultovalo bitcoin na historická maxima. Tato změna přispěla k novým veřejným emisím – na burzu vstoupily Gemini (září), Bullish (srpen) a Kraken připravuje IPO v první polovině roku 2026.
Coinbase však těží z výhody prvního na trhu. Podle CoinMarketCap je Coinbase třetí největší spotová kryptoburza na světě, hned po Binance a Bybit. Kromě důvěry institucionálních investorů si firma upevňuje pozici také skrze agresivní expanzi – v květnu koupila derivátovou burzu Deribit za 2,9 miliardy USD a tento měsíc investiční platformu Echo za 375 milionů USD.
CEO Brian Armstrong na konferenčním hovoru uvedl, že regulační jasnost začíná přinášet výsledky, ale zároveň upozornil, že se s tím pojí příliv nové konkurence. Finanční ředitelka Alesia Haas připomněla, že Coinbase je na konkurenční tlak zvyklá a i nadále roste v objemu obchodů i tržním podílu.
I přes nové výzvy analytici zůstávají optimističtí. J.P. Morgan očekává, že Coinbase bude i nadále aktivní v oblasti fúzí a akvizic: „S vedoucím postavením na trhu a silnými vztahy s vládními orgány je Coinbase v pozici, kdy může podávat konkurenceschopné nabídky jako agresivní kupec.“
Analytici z Morningstar však upozorňují, že prémiové ceny Coinbase mohou být pod tlakem s tím, jak regulace otevřou trh dalším hráčům a uživatelé začnou hledat alternativy. Firma také čelí novým požadavkům ze strany zákazníků, kteří chtějí obchodovat nejen kryptoměny, ale i další digitální aktiva.
Graf COIN.US (D1)
Akcie Coinbase se aktuálně obchodují na ceně 357,22 USD, přičemž vystoupaly zpět nad obě klíčové klouzavé průměry – EMA 50 (338,93 USD) a SMA 100 (337,53 USD). Tím technicky potvrzují návrat do pozitivního trendu, který byl na čas narušen předchozí korekcí. Dnešní růstová svíčka naznačuje návrat nákupního zájmu po oznámení silných kvartálních výsledků, které překonaly očekávání analytiků. V reakci na to se akcie Coinbase dostaly zpět nad důležitou konfluenci podpory, čímž si zajišťují prostor pro další růst. RSI se nachází na hodnotě 53,8, což je neutrální pásmo a poskytuje prostor pro další růst, aniž by akcie byla překoupená.
Technická struktura trhu tak zůstává býčí, zejména pokud se cena udrží nad hladinou 340 USD. Další klíčová rezistence leží kolem 365–386 USD, kde se nachází předchozí maxima ze září a října. Jejich proražení by mohlo otevřít cestu k úrovním nad 400 USD.
Zdroj: xStation5
