CoreWeave rozšiřuje smlouvu s OpenAI o 6,5 miliardy USD – celková hodnota dosahuje 22,4 miliardy

Společnost CoreWeave, specializující se na cloudovou infrastrukturu, oznámila 25. září 2025 rozšíření své smlouvy s OpenAI o dalších 6,5 miliardy USD, čímž celková hodnota kontraktu narostla na přibližně 22,4 miliardy USD.
Klíčová role v infrastruktuře „Stargate“
Rozšířená dohoda podporuje širší infrastrukturní plány OpenAI, zejména program „Stargate“, jehož cílem je dosáhnout kapacity až 10 gigawattů výpočetního výkonu. Služby společnosti CoreWeave budou využívány pro trénování a nasazení pokročilých AI modelů, v kombinaci s kapacitami od dalších partnerů jako jsou Oracle a SoftBank.
V rámci této expanze OpenAI zároveň oznámila otevření tří nových datových center s Oracle a dvou s podporou od SoftBank, čímž se plánovaný výkon Stargate programu blíží hodnotě 7 gigawattů.
Reakce trhu a finanční dopady
Po oznámení dohody akcie společnosti CoreWeave vzrostly o 2,2 %, což odráží důvěru investorů v rostoucí význam firmy v oblasti AI infrastruktury. Zdroj: xStation5
Vedle této smlouvy uzavřela CoreWeave nedávno také dohodu s Nvidií o kapacitní záloze za 6,3 miliardy USD, v rámci které Nvidia odkoupí nevyužité cloudové kapacity do roku 2032. Tato dohoda poskytuje CoreWeave finanční pojistku v případě výkyvů poptávky po výpočetním výkonu.
Rizika a výzvy
Přestože rozsah těchto kontraktů je mimořádný, rizika zůstávají. CoreWeave bude muset rychle škálovat svou infrastrukturu, optimalizovat provozní náklady a zaručit vysokou spolehlivost pro náročné AI výpočty.
Zásadní otázkou je také závislost na klíčových klientech – velká část příjmů společnosti závisí na několika firmách (zejména OpenAI a Nvidia). Jakékoli zpomalení spolupráce či renegociace smluv by mohly způsobit problémy.
Regulační výhled a co sledovat
Rostoucí provázanost technologických firem, jako je OpenAI, Nvidia a CoreWeave, může přitáhnout pozornost regulačních orgánů, zejména kvůli možným dopadům na konkurenci a spravedlivý přístup k infrastruktuře.
Analytici nyní sledují, jak efektivně bude CoreWeave schopna tuto obří smlouvu monetizovat, zachovat si ziskové marže a investovat do další expanze – zejména v Evropě a dalších klíčových růstových regionech.
